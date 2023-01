Boşanmaya giden bir evliliği kurtarmanın 5 yolu

Çiftler birlikteyken, aralarında hiçbir zaman mutsuz olmalarına yol açacak bir şeylerin olacağına inanmak istemez. Ancak ikili ikişkilerde her şey mümkündir ve bir anda işler tersine dönebilir. O, her şeyine bayıldığınız insanın nasıl bir anda değiştiğine inanamazsınız.



Her şey yolundayken sormadığınız soruları sormaya başlarsınız. Günden güne kendinizi daha çok hayal kırıklığına uğramış ve ona karşı öfkeli halde bulursunuz. Hatta onun hayatınızdaki varlığını sorgular hale gelirsiniz.

Sizin neye ihtiyacınız olduğunu, ne istediğinizi nasıl göremez? Bu soruyla dertlenirsiniz.



Onun yoluna taş koymaya başlamadan önce, ilişkinizde yaşamakta olduğunuz kırılmaya katkıda bulunan kişi olarak sizin ne yaptığınıza yakından bakmanın zamanı gelmiş demektir.



Her ikinizin de ilişkinize iyi şeyler ve kötü şeyler kattığını biliyor muydunuz? Boşanmayla sonuçlanmadan önce bu evliliği düzeltmek mümkün ama kendiniz üzerinde

biraz çalışmaya istekli olmalısınız.