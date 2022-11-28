Boşanmış çiftlerden evlilik üzerine tavsiyeler

EVLİLİK HER ŞEYİ DÜZELTMEZ

Yalnızken tüm sorunlar sizi buluyor ve tek başına hiçbir şey yapamıyor gibi düşünüyorsanız, evlenmenin bu sorunlarınızı çözeceğini düşünmeyin. Birine sırtınızı yaslamadan önce bir birey olarak ayakta kalmayı öğrenmeniz lazım.

KUSURLARI GÖRMEZDEN GELİN

Evlendiğinizde eşinizi her haliyle kabul etmişsiniz demektir. İyisiyle kötüsüyle bu kişiyle birlikte olmaya söz verdiniz. Evlendikten sonra hoşunuza gitmeyen bazı davranışlar gözlemleyebilirsiniz ama o kişiyi o haliyle kabul ettiğinizi ve kusurlarına rağmen onu sevdiğinizi unutmayın.