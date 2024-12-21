Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar

Birçok kişi, ilişkilerinin başında partnerlerinin olumlu yönlerini gözlemlerken, narsisizm gibi olumsuz özellikleri fark etmekte zorlanabilir. Ancak Ohio State Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Amy Brunell, partnerinizin narsisist olup olmadığını erken aşamada anlamanızı sağlayacak bazı ipuçlarını paylaşıyor.

Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar - 1

Partnerinizin narsisist olup olmadığını anlamak, özellikle ilişkinin başlarında zor olabilir. Ancak, bazı belirgin davranışlar ve tutumlar, partnerinizin narsisistik eğilimlere sahip olduğunu gösterebilir.

Ohio State Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Amy Brunell, narsisizmin temel özelliklerini ve bu tür kişileri erken aşamada tanımanın yollarını açıkladı. 

İşte, partnerinizin narsisist olabileceğine dair üç önemli belirti ve bunları nasıl fark edebileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.

N-LIFE HABERLERİ

Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar - 2

1- LOVEBOMBİNG

İlişkinin başlarında aşırı iltifatlar, hediye alma ve sürekli ilgi gösterme, narsisistlerin başlıca manipülasyon taktiklerindendir.

Brunell , bunun partnerinizin size olan sevgisinin ve hayranlığının masum bir ifadesi gibi görünebileceğini, başlangıçta masum gibi görünse de, devam etmediğinde ilişkiyi bitirmek için çok geç olabileceğini söylüyor.  

Brunell, "Harika bir ilişki gibi görünse de, bu tür davranışlar kısa sürede sağlıklı olmayan bir hale gelebilir" diye ekliyor. 

Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar - 3

2-İLGİ VE HAYRANLIK ARAYIŞI

Narsisist kişiler, başkalarından sürekli olarak ilgi ve hayranlık görmek isterler. Bu, yalnızca kendilerini iyi hissetmek için değil, aynı zamanda kontrol sağlamak ve başkalarını kendi çıkarları doğrultusunda kullanmak için bir araçtır.

Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar - 4

3-BAŞKALARINDAN FAYDALANMA

Narsisist partnerler, başkalarından sürekli olarak iyilikler beklerler, fakat bu iyilikler çoğu zaman karşılık bekleyen türdendir. Onlar için başkalarının duygusal ihtiyaçları ya da beklentileri genellikle önemsizdir.

Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar - 5

Brunell, narsisistlerle uzun süreli ilişki yaşamış kişilere yardımcı olacak araştırmaların yapıldığını belirtiyor.

Ancak bu kişilerin nasıl değişebileceği ve bu değişikliklerin ne kadar kalıcı olacağı hâlâ tam olarak bilinmemektedir. Yine de bazı olumlu etkilerin görülebileceğine dair umut verici araştırmalar var.

DAHA FAZLA GÖSTER