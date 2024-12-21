Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar
Birçok kişi, ilişkilerinin başında partnerlerinin olumlu yönlerini gözlemlerken, narsisizm gibi olumsuz özellikleri fark etmekte zorlanabilir. Ancak Ohio State Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Amy Brunell, partnerinizin narsisist olup olmadığını erken aşamada anlamanızı sağlayacak bazı ipuçlarını paylaşıyor.
Partnerinizin narsisist olup olmadığını anlamak, özellikle ilişkinin başlarında zor olabilir. Ancak, bazı belirgin davranışlar ve tutumlar, partnerinizin narsisistik eğilimlere sahip olduğunu gösterebilir.
Ohio State Üniversitesi'nde psikoloji profesörü Amy Brunell, narsisizmin temel özelliklerini ve bu tür kişileri erken aşamada tanımanın yollarını açıkladı.
İşte, partnerinizin narsisist olabileceğine dair üç önemli belirti ve bunları nasıl fark edebileceğiniz hakkında bilmeniz gerekenler.