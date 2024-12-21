Bu 3 işaret varsa dikkat! Partnerinizin narsist olduğunu gösteren davranışlar

1- LOVEBOMBİNG

İlişkinin başlarında aşırı iltifatlar, hediye alma ve sürekli ilgi gösterme, narsisistlerin başlıca manipülasyon taktiklerindendir.

Brunell , bunun partnerinizin size olan sevgisinin ve hayranlığının masum bir ifadesi gibi görünebileceğini, başlangıçta masum gibi görünse de, devam etmediğinde ilişkiyi bitirmek için çok geç olabileceğini söylüyor.

Brunell, "Harika bir ilişki gibi görünse de, bu tür davranışlar kısa sürede sağlıklı olmayan bir hale gelebilir" diye ekliyor.