Bu davranışlarla ilişkinizi kurtaramazsınız!

HUZUR BOZULMASIN DİYE GERÇEKLERİ SÖYLEMEMEK

Partnerler birbiri ile olan çatışmalarda çoğu zaman evin sakinliği, huzuru bozulmasın diye, “Yeni barıştık şimdi yeniden aramız bozulmasın” düşüncesiyle gerçekleri söylemek yerine birbirlerinden bir şeyler saklamaya başlarlar. Bu masum bir koruma olarak görünebilir, fakat ilişki içerisinde güven zemininin zedelenmesine kadar sonuçlar doğurabilir.

-“Partnerim beni geren ve kaygılandıran sorunları çözmek yerine uzaklaşmayı tercih ediyor.”

-“Sevgilim/eşim, gerginlik yaratan durumlarda stresi gidermeye yardımcı olmaya yönelik bir iletişimde bulunmuyor.”

Peki partneriniz neden bu davranışlar için uzaklaşmayı, iletişime geçmemeyi, çözüm odaklı yaklaşmak yerine sorunu görmemeyi seçiyordur? Sizim verdiğiniz tepkilerden mi, anlayışsız, yargılayıcı yaklaşımınızdan dolayı olabilir mi? İnsan doğasının gereği olarak, karşılıklı ilişkilerde, sizi anlamadığını hissettikçe, sizden gelecek öneriyi, iletişimi, düşüncelerinizi kabul etmesi de hemen hemen olanaksızdır.

Bu yüzden tartışmalar esnasında birbirinizi aşağılama, birbirinizle inatlaşma, konuştuğunuz konuda aşırıya kaçma ve en kilit sorun olarak uzlaşmaya isteksiz olma durumunuzdan dolayı duygusal olarak birbirinizden kopmalar oluşabilir. Bütün bu davranış sonuçlarını yaşamamak için kaçmayı, konuşmayı ertelemeyi, sorunları göz ardı ederek içimizde patlayacak volkandan habersiz şekilde devam etmeyi tercih ederiz. İçimizdeki volkan bir yerde illaki patlayacaktır, bu kaçınılmaz sondur. Bu yüzden o volkan patlamadan öncesinde önlem almak daha doğru bir davranış olacaktır.