Buluşma öncesi sormanız gereken 5 şey

Günümüzde çoğu kişi popüler flört uygulamalarında veya sosyal medya uygulamalarında tanışıyor. Güvenlilik ve uyumluluk için buluşacağınız kişiye önceden birkaç soru sormanız işinize yarayabilir.
Soyadın ne?
Sohbet ettiğiniz kişiye telefon numaranızı vermeden önce soyadını sormanız ve ardından o kişiyi Google'da aratmanız tavsiye ediliyor. Hatta yaşını ve mesleğini doğrulatmak için LinkedIn’den aratmayı deneyin.
24 saat içinde istediğin bir şey yapabilecek olsaydın ne yapardın?
Buluşmadan öncesi yöneltilecek eğlenceli ama düşündürücü bir soru, size o kişi hakkında bir fikir verebilir. Bu sayede o kişinin yaratıcılığını ve önceliklerini daha iyi anlayabilirsiniz.
Bu günlerde nelerle uğraşıyorsun?
Bu sorunun buluşacağınız kişi hakkında çok fazla bilgi verebileceği düşünülüyor. Elbette zevklerinizin veya yaşam tarzınızın tıpa tıp aynı olması gerekmiyor. Ama o kişinin aktivite yapmadan evde oturan biri olması veya her gün yürüyüşe giden biri olması size, buluşmaya gidip gitmeme konusunda ipucu verebilir.
Buluşmadan önce telefonda konuşabilir miyiz?
Mesajlaşmaktan öteye gitmek ve bir telefon görüşmesi yapmak size o kişinin mizah anlayışı, değerleri ve kişiliği hakkında fikir verebilir.
Yaşadığın yerde hep denemek istediğin aktivite var mı?
Eğer bir önceki soruların cevabından memnun kaldıysanız bu soruyu da sormaktan çekinmeyin. Bu soru sayesinde beraber bir etkinliğe katılma şansınızı artırabilirsiniz.