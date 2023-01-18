Buluşma öncesi sormanız gereken 5 şey

Bu günlerde nelerle uğraşıyorsun?

Bu sorunun buluşacağınız kişi hakkında çok fazla bilgi verebileceği düşünülüyor. Elbette zevklerinizin veya yaşam tarzınızın tıpa tıp aynı olması gerekmiyor. Ama o kişinin aktivite yapmadan evde oturan biri olması veya her gün yürüyüşe giden biri olması size, buluşmaya gidip gitmeme konusunda ipucu verebilir.