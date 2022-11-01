Burcunuza göre ilişkinizde yaptığınız en büyük hatalar

KOÇ
Özgür hareket etmeye bayılıyorsunuz ama bu bağımsızlık sizi ilişkilerde çıkmaza sokabilir. Lider ruhunuz, partnerinizi devamlı yönlendirmenize ve onu güçsüz hissettirmenize yol açabilir. İlişkinizde güç savaşından kaçınmalı ve partnerinizin en büyük hayranınız gibi davranmasını istememelisiniz.
BOĞA
Boğa burçlarının inatçı olduğu çok bilinen bir gerçektir. Ancak insanlar sizin değişime karşı duruşunuzun duygularınıza da yansıyabileceğini düşünmüyor. Boğalar sabittir. Huzur ve uyum ararlar. Drama sizi yorar. Gerçek düşüncelerinizi paylaşmadığınızda hepsi birikecek ve bir noktada patlak verecektir. Partnerinize ilişkiniz konusunda dürüst olun ve fikirlerinizi dürüstçe paylaşın.
İKİZLER
Hiç duygularıyla yüzleşmek yerine kaçmayı tercih eden bir ikizler gördünüz mü? Asla! Elbette şaka yapıyoruz. İkizler bu davranışı sık sık yapmalarıyla bilinirler. Partnerinizle yaşadığınız en küçük tartışmada tüm gemileri yakmaya hazırsınız. Bunun yerine uzlaşmaya çalışın. Hareket etmeden önce ilişkinizi tüm açılarıyla ele alın.
YENGEÇ
Yengeç burçlarının kalplerini açması büyük bir adımdır. Güvenlerini kazanıp kabuklarını kırmak oldukça zordur. Ama bunu başardığınızda Yengeç burçları, sadece kalplerini açmayacakla kalmayacak içinde ne varsa ortaya dökecektir. Bu partneriniz için çok yoğun bir deneyim olabilir.
ASLAN
Hayatınız güzel olduğunda çok iyi hissediyorsunuz ve hissettiriyorsunuz. Ancak işler yolunda gitmediğinde bunu kimsenin görmesini istemiyorsunuz. İçinizde tuttuklarınızı partnerinize yansıtarak ilişkinizin bozulmasına sebep olabilirsiniz. Karşınızdaki kişi ne kadar anlayışlı olsa da onun da kaldıramayacağı bazı şeyler olacaktır.
BAŞAK
Biriyle çıkmaya başladığınızda zamanla onun alışkanlıklarını, garipliklerini ve davranışlarını, özetle sizi rahatsız eden şeyleri, fark etmeye başlıyorsunuz. Onları yönlendirmeye çalıştığınızda gerçekten onlar için en iyisini düşündüğünüz için bunu yapıyor olabilirsiniz ama bazen onları kendi haline bırakmalısınız. Herkesi değiştiremezsiniz. Partnerinizi olduğu gibi kabul etmelisiniz.
TERAZİ
Dünyanın en sahte gülüşüne sahip olabilirsiniz. Bu elbette sizin hep rol yaptığınız anlamına gelmiyor. Bir şey hoşunuza gitmese bile uyum sağlamaya çalışıyorsunuz. Duygularınızı açıkca dile getirmeye çalışın ve şeffaf olun.
AKREP
Ya hep ya hiç! Her şeyi uçlarda yaşayan bir kişiliğe sahipsiniz. Bu yoğun hislerinizi hedefe yönelik kullanıp fayda sağlayabilirsiniz. Ancak mutsuz olduğunuzda çevrenize zarar veriyorsunuz. Modunuz düştüğünüzde her şeyi yakıp yıkma potansiyeliniz var. Böyle zamanlarda normalde demeyeceğiniz şeyler ağzınızdan çıkabilir. Derin bir nefes alın ve düşüncelerinizi iyice tartın.
YAY
Hayat sizin için oyun ve eğlenceden ibaret. Korkularınızı, duygularınızı veya hayallerinizi paylaşmaktan çekiniyorsunuz. Partnerinizle bir sorun yaşadığınızda tartışmaktan kaçınıyorsunuz ama arkadaşlarınızla ilişkinizin en derin konularını paylaşabiliyorsunuz. Arkadaşlarınızla elbette ilişkiniz hakkında konuşabilirsiniz ama sorunlarınızı onlarla paylaşmak sizi çözüme kavuşturmayacaktır.
OĞLAK
Partnerinizle birlikte olduğunuzda çok güçlüsünüz, beraber bir hayat inşa ederken neyiniz var neyiniz yok veriyorsunuz. Kötümser düşüncelerinizi çok yansıtmasanız da zaman zaman şikayet etmekten kendinizi alamıyorsunuz. Karanlık tarafınızı bir çeşit savunma mekanizması olarak kullanabiliyorsunuz. Bu ruh halinden kurtulmaya çalışın. İnsanları kendinizden uzaklaştırmayın.
KOVA
Değişimden korktuğunuz için insanları yönlendirmekten çekiniyorsunuz. İşin kötü tarafı ise çok fazla düşünüyorsunuz. İlişkinizde “Kim haklı?” savaşına çok sık giriyorsunuz. Her tartışmada uzlaşmak yerine kazanmaya odaklanıyorsunuz.
BALIK
Her ilişkinizin peri masallarından çıkmış gibi olmasını ve size bir prenses gibi davranılmasını istiyorsunuz. Tüm bunlar, ilişkinizde yolunda gitmeyen şeyleri görmenize engel olabilir. Bazen bu peri masalını bozmamak için fedakarlıklar yapıyorsunuz. Sevdiğiniz hobileri, tutunduğunuz hayalleri birer birer bırakmaya başlıyorsunuz. Ancak bunlar olmadan siz siz olmazsınız.