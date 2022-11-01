Burcunuza göre ilişkinizde yaptığınız en büyük hatalar

BAŞAK

Biriyle çıkmaya başladığınızda zamanla onun alışkanlıklarını, garipliklerini ve davranışlarını, özetle sizi rahatsız eden şeyleri, fark etmeye başlıyorsunuz. Onları yönlendirmeye çalıştığınızda gerçekten onlar için en iyisini düşündüğünüz için bunu yapıyor olabilirsiniz ama bazen onları kendi haline bırakmalısınız. Herkesi değiştiremezsiniz. Partnerinizi olduğu gibi kabul etmelisiniz.