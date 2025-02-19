Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler

Uzun süreli ilişkilerden kaçınan hovarda kişiler çapkın olarak tanımlanır. Flört etmeyi seven biriyle beraberseniz muhtemelen çapkın olma olasılığı da yüksektir. Bu kişilere güvenmeniz oldukça zor olabilir ve ilişkilerinizde aldatılma ihtimaliniz de artar. Peki, hayatınızdaki erkeğin çapkın olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte çapkın erkekleri ele veren işaretler.

Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler - 1

Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda kadınların ve erkeklerin bakış açılarında farklılıklar görülebilir. Özellikle çapkın ve flörtöz erkeklerle güvene ve sadakate dayalı bir ilişki yürütebilmek zordur. İlişkinin başlarında size kendinizi dünyanın en özel ve güzel kadını olarak hissettirebilirler. Ancak zaman ilerledikçe bu durum değişebilir.


N-LIFE HABERLERİ

Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler - 2

Çapkın erkekler kolayca partnerinden sıkılıp bir başka kişiye ilgi duyabilir ve sizi çekinmeden aldatabilir. Peki, çapkın erkekleri tanıyabilmenin bir yolu var mı?


Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler - 3

Çapkın erkeklerin davranışları, çoğu zaman dikkat çekici ve flörtöz bir tutum sergileyebilir. Genelde çevrelerine sürekli ilgi gösterir, karşılarındaki kişiyi cezbetmeye yönelik ifadeler kullanır. Göz teması kurmak, vücut dilini etkili şekilde kullanmak, esprili ya da etkileyici cümleler söylemek çapkın erkeklerin yaygın davranışlarındandır. Ayrıca, kişisel alan ihlali yapmadan yakınlık kurma, özgüvenli bir şekilde konuşma ve genellikle fiziksel çekiciliği ön plana çıkaran tavırlar sergileyebilirler.


Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler - 4

Bu tutumlar, çoğu zaman karşısındaki kişinin dikkatini çekmeye yönelik olsa da, duygusal bağ kurma amacı gütmeyebilir. Çapkın erkeklerin bu davranışları, bazen karşılarındaki kişiyi etkileme amacını taşırken, bazen de yalnızca eğlence amaçlı olabilir.


Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler - 5

GÜLÜMSEMESİ GERÇEK Mİ?

Gülümsemek illa ki bir samimiyet göstergesidir. Fakat büzülmüş dudaklar kendini beğenmişliğe işaret eder. Ve bir insanın yüzünde gülümseme çizgileri yoksa inanın bu gerçek bir gülümseme değildir.

İnsanların normal bakışması yaklaşık 3 saniye sürer. Eğer sizin gözlerinize daha uzun süre bakıyorsa, isterse 5 saniye bile olsun, bu sizi elde etmek istediğinin işaretidir.

GEREĞİNDEN FAZLA SAMİMİYET

Özel alanınıza girmek için ellerinden geleni yaparlar ve diyaloğun gereğinden çok daha fazla samimi davranıyor. Size doğru eğilerek ve kulağınıza fısıldayarak konuşuyor, büyük ihtimalle bir ayağını da oturmakta olduğunuz sandalyeye sabitliyor. Bu davranışlar onun çapkın oluğunun bir işareti olabilir.


Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler - 6

ISRARCI OLURLAR

Bu tür erkekler genellikle oldukça ısrarcıdır; karşısındaki kadının dikkatini çekmeye çalışırlar ve eğer hedefindeki kişinin karşılarında bir erkek varsa onu etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Tabii ki bunu, kendini göstermek isteyen her erkek gibi, kaslarını kabartarak veya abartılı bir şekilde dik durarak değil, omuzlarını öne alıp kalçalarını daha dışarıda tutarak yaparlar. Bu tavırlarıyla birinin kendini komik bir duruma düşürdüğünü fark ederseniz, dikkatli olun; bu, onun “süper erkeksi” bir imaj yaratmaya çalıştığının göstergesidir.

Bir erkek, başını hafifçe eğip çenesini yukarı kaldırarak etrafına bakıyorsa, bu onun kendini ortamdan daha üstün görmeye çalıştığını ve her şeyi gözlemlediğini gösterir. Eğer bir kadına ya da aynada bu şekilde bakan birini görürseniz, büyük ihtimalle o gece için bir macera peşindedir ve kendisini nasıl göründüğüne bakıyordur


Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler - 7

AŞIRI ÖZGÜVEN

Çapkın olan erkekler genellikle aşırı bir özgüven sahibi olur. Bir ortama girdiklerinde genellikle özgüvenli tavırlarıyla dikkat çekerler. Yaptıkları her hareket kendilerine olan güvenini anında fark etmenizi sağlar. Ancak bu aşırı özgüven karşısındaki insanlara çok itici gelebilir. Genel olarak çapkın erkekleri tanımak istiyorsanız kendisine olan özgüveninden onları ayırt edebilirsiniz. Çünkü onlar kendilerini her zaman çok kusursuz görürler ve hatalarını asla kabul etmezler.

GÖZ TEMASI

Bir mekanda otururken sizden sürekli gözlerini kaçırıyorsa ve sürekli etrafı gözlüyorsa ilişkinizi tekrar gözden geçirin. Çevresiyle devamlı çok fazla ilgilenen bu erkekler, bakışlarıyla tüm etrafı adeta süzer.

Sürekli yeni birileriyle tanışmak için heveslidir. Sizinle beraberken başka kadınlarla da göz teması kurar.

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