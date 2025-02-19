Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler
Uzun süreli ilişkilerden kaçınan hovarda kişiler çapkın olarak tanımlanır. Flört etmeyi seven biriyle beraberseniz muhtemelen çapkın olma olasılığı da yüksektir. Bu kişilere güvenmeniz oldukça zor olabilir ve ilişkilerinizde aldatılma ihtimaliniz de artar. Peki, hayatınızdaki erkeğin çapkın olup olmadığını nasıl anlayabilirsiniz? İşte çapkın erkekleri ele veren işaretler.
Aşk ve ilişkiler söz konusu olduğunda kadınların ve erkeklerin bakış açılarında farklılıklar görülebilir. Özellikle çapkın ve flörtöz erkeklerle güvene ve sadakate dayalı bir ilişki yürütebilmek zordur. İlişkinin başlarında size kendinizi dünyanın en özel ve güzel kadını olarak hissettirebilirler. Ancak zaman ilerledikçe bu durum değişebilir.