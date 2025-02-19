Çapkın erkekleri 1 metre uzaktan tanıyın: İşte onları ele veren işaretler

ISRARCI OLURLAR

Bu tür erkekler genellikle oldukça ısrarcıdır; karşısındaki kadının dikkatini çekmeye çalışırlar ve eğer hedefindeki kişinin karşılarında bir erkek varsa onu etkisiz hale getirmeye çalışırlar. Tabii ki bunu, kendini göstermek isteyen her erkek gibi, kaslarını kabartarak veya abartılı bir şekilde dik durarak değil, omuzlarını öne alıp kalçalarını daha dışarıda tutarak yaparlar. Bu tavırlarıyla birinin kendini komik bir duruma düşürdüğünü fark ederseniz, dikkatli olun; bu, onun “süper erkeksi” bir imaj yaratmaya çalıştığının göstergesidir.



Bir erkek, başını hafifçe eğip çenesini yukarı kaldırarak etrafına bakıyorsa, bu onun kendini ortamdan daha üstün görmeye çalıştığını ve her şeyi gözlemlediğini gösterir. Eğer bir kadına ya da aynada bu şekilde bakan birini görürseniz, büyük ihtimalle o gece için bir macera peşindedir ve kendisini nasıl göründüğüne bakıyordur





