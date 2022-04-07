Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor!

Haberler | 07.04.2022 - 09:18

İklim değişikliği riski ve çevresel tehditler her geçen gün artarken, bunun günlük hayattaki yansımaları da yeni boyutlar kazanıyor. Peki çevreye duyarlılık ne kadar önemseniyor, ikili ilişkileri nasıl etkiliyor? İşte "Doğayı seven aşkı da buluyor" şeklinde özetlenebilecek araştırmanın sonuçları...

Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor! - 1

İklim değişimi ve çevresel faktörlerin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri git gide artıyor. Peki, insanlar bu etkileri ne kadar umursuyor? İkili ilişkiler çevreye duyarlılık ve farkındalık konularından nasıl etkileniyor? Bunun için bir araştırma yapıldı ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.

Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor! - 2

BEKARLAR DÜNYANIN GELECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

OkCupid'in verilerine göre, bekarların en önemsediği sorunların başında iklim değişikliği geliyor. Hatta bu konu, uygulamayı kullananlar için dünya barışından daha önemli. 

Bununla birlikte, “Sizin için dünyadaki en önemli sorun nedir?” sorusuna ‘çevre’ yanıtını verenlerin oranı, ‘tüm hastalıkları dünyadan silmek’ yanıtını verenlerin iki katı olurken, ‘dünya barışı’ yanıtı verenlerden de yüzde 30 fazla.

Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor! - 3

Küresel ısınma da bekarların endişelendiği konular arasında. Son beş yılda, profillerinde çevre ve iklim değişikliğinden bahsedenlerin oranında yüzde 368’lik bir artış oldu. Son üç yılda, “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz?” sorusuna gelen yanıtlarda yüzde 36, bu konuda endişesini dile getirenlerde yüzde 81’lik bir artış görüldü.

Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor! - 4

Y KUŞAĞI ÖNCÜLÜK EDİYOR

1980’den sonra doğan nesilde her dört kişiden 3’ü tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını savunurken, üçte ikisi “Ne sıklıkla iklim değişikliği hakkında düşünüyorsun?” sorusuna  “Her gün” ya da “Sık sık” şeklinde cevap verdi.

Bu soruya “Nadiren” cevabını verenlerin oranı yüzde 30’u geçmedi. “Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını istiyor musun?” sorusuna Türkiye’deki kullanıcıların dörtte üçü, Birleşik Krallık’ın yüzde 83’ü, Almanya’nın yüzde 85’i  “Evet” yanıtını verdi.

Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor! - 5

TÜRK KULLANICILARIN YARISI KARBON AYAK İZİNİ AZALTMAYA ÇALIŞIYOR 

İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçülmesinde kullanılan ve birim karbondioksit üzerinden ölçülen karbon ayak izi, enerji sarfiyatı, ulaşım, tüketim gibi birçok etken yüzünden arttı.

Dünya genelinde bekarların yüzde 65’i “Bilinçli olarak karbon ayak izini azaltacak çaba gösteriyor musun?” sorusuna “Evet” cevabını verdi. Türkiye’de de her iki kullanıcıdan biri bu konuyu önemsiyor.

Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor! - 6

DOĞAYI SEVEN AŞKI DA BULUYOR

Y kuşağı ve Avrupalı bekarlar iklim değişikliği konusunda atılan adımlara öncülük etse de, dünyanın dört bir yanında kullanıcılar destek vermeye hazır görünüyor.

Kullanıcıların yüzde 90'ı gezegenini önemseyen biriyle birlikte olmak istediğini söylerken, bu konuda endişe duyduğunu belirtenler, diğerlerine göre daha fazla beğeni ve eşleşme aldı.

N-LIFE HABERLERİ

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