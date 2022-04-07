Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor!

BEKARLAR DÜNYANIN GELECEĞİ KONUSUNDA ENDİŞELİ

OkCupid'in verilerine göre, bekarların en önemsediği sorunların başında iklim değişikliği geliyor. Hatta bu konu, uygulamayı kullananlar için dünya barışından daha önemli.

Bununla birlikte, “Sizin için dünyadaki en önemli sorun nedir?” sorusuna ‘çevre’ yanıtını verenlerin oranı, ‘tüm hastalıkları dünyadan silmek’ yanıtını verenlerin iki katı olurken, ‘dünya barışı’ yanıtı verenlerden de yüzde 30 fazla.