Çevreye duyarlılığın ilişkilere etkisi araştırıldı: Doğayı seven aşkı da buluyor!

Haberler | 07.04.2022 - 09:18
İklim değişimi ve çevresel faktörlerin insanlar üzerindeki olumsuz etkileri git gide artıyor. Peki, insanlar bu etkileri ne kadar umursuyor? İkili ilişkiler çevreye duyarlılık ve farkındalık konularından nasıl etkileniyor? Bunun için bir araştırma yapıldı ve ortaya çarpıcı sonuçlar çıktı.
OkCupid'in verilerine göre, bekarların en önemsediği sorunların başında iklim değişikliği geliyor. Hatta bu konu, uygulamayı kullananlar için dünya barışından daha önemli.
Bununla birlikte, “Sizin için dünyadaki en önemli sorun nedir?” sorusuna ‘çevre’ yanıtını verenlerin oranı, ‘tüm hastalıkları dünyadan silmek’ yanıtını verenlerin iki katı olurken, ‘dünya barışı’ yanıtı verenlerden de yüzde 30 fazla.
Küresel ısınma da bekarların endişelendiği konular arasında. Son beş yılda, profillerinde çevre ve iklim değişikliğinden bahsedenlerin oranında yüzde 368’lik bir artış oldu. Son üç yılda, “İklim değişikliği konusunda endişeli misiniz?” sorusuna gelen yanıtlarda yüzde 36, bu konuda endişesini dile getirenlerde yüzde 81’lik bir artış görüldü.
1980’den sonra doğan nesilde her dört kişiden 3’ü tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını savunurken, üçte ikisi “Ne sıklıkla iklim değişikliği hakkında düşünüyorsun?” sorusuna “Her gün” ya da “Sık sık” şeklinde cevap verdi.
Bu soruya “Nadiren” cevabını verenlerin oranı yüzde 30’u geçmedi. “Tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasını istiyor musun?” sorusuna Türkiye’deki kullanıcıların dörtte üçü, Birleşik Krallık’ın yüzde 83’ü, Almanya’nın yüzde 85’i “Evet” yanıtını verdi.
İnsan faaliyetlerinin çevreye verdiği zararın ölçülmesinde kullanılan ve birim karbondioksit üzerinden ölçülen karbon ayak izi, enerji sarfiyatı, ulaşım, tüketim gibi birçok etken yüzünden arttı.
Dünya genelinde bekarların yüzde 65’i “Bilinçli olarak karbon ayak izini azaltacak çaba gösteriyor musun?” sorusuna “Evet” cevabını verdi. Türkiye’de de her iki kullanıcıdan biri bu konuyu önemsiyor.
Y kuşağı ve Avrupalı bekarlar iklim değişikliği konusunda atılan adımlara öncülük etse de, dünyanın dört bir yanında kullanıcılar destek vermeye hazır görünüyor.
Kullanıcıların yüzde 90'ı gezegenini önemseyen biriyle birlikte olmak istediğini söylerken, bu konuda endişe duyduğunu belirtenler, diğerlerine göre daha fazla beğeni ve eşleşme aldı.