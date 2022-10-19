Çift terapilerinde kullanılan 8 iletişim egzersizi

ONAYLAMAYA ÇALIŞMALARI

Her ilişkide onay almak önemlidir. Herkes onaylanmak ve takdir edilmek ister. Onaylandığınızda kendinizi güvende hisseder, düşüncelerinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Onaylamak, yalnızca karşı tarafın görüşünü kabul etmek değildir, partnerinizin düşüncelerini ve fikirlerini anlamanızı da sağlar.

OLUMLU DİL KULLANIMI

İletişim esnasında pozitif bir tonda konuşmak her zaman daha iyi sonuçlar verecektir. Aslında ‘ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir’ klişesine kulak vermelisiniz. Negatif bir dil kullanmak, ilişkinizde sorunların artmasına ve partnerinizin kendisini suçlu ve saldırılmış hissetmesine yol açacaktır.