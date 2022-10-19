Çift terapilerinde kullanılan 8 iletişim egzersizi

Her ilişkide onay almak önemlidir. Herkes onaylanmak ve takdir edilmek ister. Onaylandığınızda kendinizi güvende hisseder, düşüncelerinizi daha rahat ifade edebilirsiniz. Onaylamak, yalnızca karşı tarafın görüşünü kabul etmek değildir, partnerinizin düşüncelerini ve fikirlerini anlamanızı da sağlar.
İletişim esnasında pozitif bir tonda konuşmak her zaman daha iyi sonuçlar verecektir. Aslında ‘ne söylediğin değil, nasıl söylediğin önemlidir’ klişesine kulak vermelisiniz. Negatif bir dil kullanmak, ilişkinizde sorunların artmasına ve partnerinizin kendisini suçlu ve saldırılmış hissetmesine yol açacaktır.
Bazen nasıl hissettiğinizi karşı tarafa ifade etmek zor alabilir. Bu egzersiz ile duygularınızı daha iyi aktarabilirsiniz.
Nostalji ve geçmiş anılar, partnerlerin derinlerde sakladıkları hisleri ortaya çıkarmalarını sağlayabilir. İlk tanıştığınız veya aşık olduğunuzu hissettiğiniz ilk anı hatırlayarak ilişkinizin temeline inebilirsiniz.
Minettarlığınızı dile getirmek sadece çiftler için değil, herkes için çok etkili bir iletişim yoludur. Teşekkür etmek veya partnerinizin sizin için yaptığı fedakarlıklar için minnettar olduğunuzu dile getirmek ilişkinize iyi gelecektir.
Bu egzersizde partneriniz konuşurken onu bölmemeye ve dediklerini dikkatli bir şekilde dinlemeye çalışıyorsunuz. Araya girmeden ve kendi düşüncenizi dile getirmeden yalnızca partnerinizin konuşmasına izin verin.
Elbette herkesle konuşurken göz teması kurmaya çalışmalısınız ancak partnerinizi tüm dikkatinizi vererek dinlerseniz onu daha iyi anladığınızı fark edeceksiniz. Yaklaşık 5 dakika boyunca tüm odağınızı partnerinize verin.
‘Ben’ diliyle yapılan ifade tekniği, çiftlerin kullandığı en popüler iletişim çalışmalarından biridir. Eleştirmek, parmakla göstermek, suçlamak veya ayıplamak yerine yalnızca kendi düşüncelerinizi anlatın ve karşı taraftan da aynısını yapmasını bekleyin.