Çiftler arasında cinsellik neden gün geçtikçe azalır?
Romantik ilişkilerin başındayken partnerler arasındaki duygusal ve fiziksel alışveriş daha yoğundur. Çiftler, birbirlerini keşfetmenin heyecanıyla ilişkiyi sürdürmeye daha istekliyken, bu arzu yerini zamanla tepkisizliğe bırakabilir. İngiliz yazar Alain de Botton, partnerler arasındaki fiziksel çekimin gün geçtikçe azalmasına dair dikkat çekici bir yorumda bulundu.
Birçok ilişkinin temel gereksinimlerinden olan cinselliğin azalmasındaki en büyük etkenin öfke duygusu olduğunu öne süren 54 yaşındaki dünyaca ünlü yazar Alain de Botton, merak edilen soruyu şu sözlerle yanıtladı: