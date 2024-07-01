Çiftlerin sağlıklı bir evlilik için yaptığı 4 önemli şey
Herkes hayatının aşkıyla mutlu, sevgi dolu ve samimi bir romantik ilişki içinde olmak ister. Ancak uzun vadede aşık kalmak ve evliliği sürdürmek sanıldığı kadar kolay değildir. İşte evli çiftler için 4 maddede sağlık ilişi kurma rehberi...
BİRLİKTE HAYAL KURARLAR
Zorlu noktalarda sizi yönlendirecek kadar güçlü bir hayal sizin ve eşinizin ortak bir paydada buluşmasına yardımcı olur. Eğer çevrenizde sevgi dolu bir evliliği olan, örnek aldığınız bir çift yoksa bunu başarmış kişilerin yazdığı kitapları okuyabilirsiniz.