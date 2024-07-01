Çiftlerin sağlıklı bir evlilik için yaptığı 4 önemli şey

Herkes hayatının aşkıyla mutlu, sevgi dolu ve samimi bir romantik ilişki içinde olmak ister. Ancak uzun vadede aşık kalmak ve evliliği sürdürmek sanıldığı kadar kolay değildir. İşte evli çiftler için 4 maddede sağlık ilişi kurma rehberi...

Çiftlerin sağlıklı bir evlilik için yaptığı 4 önemli şey - 1

BİRLİKTE HAYAL KURARLAR

Zorlu noktalarda sizi yönlendirecek kadar güçlü bir hayal sizin ve eşinizin ortak bir paydada buluşmasına yardımcı olur. Eğer çevrenizde sevgi dolu bir evliliği olan, örnek aldığınız bir çift yoksa bunu başarmış kişilerin yazdığı kitapları okuyabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Çiftlerin sağlıklı bir evlilik için yaptığı 4 önemli şey - 2

İLETİŞİMLERİ KUVVETLİDİR

Konuşma ve dinleme yöntemleri , aranızda giderek daha fazla mesafe yaratmak yerine bir bağ yaratabilir. Bu sebeple kalıcı ve sevgi dolu bir evlilik istiyorsanız, mesafeli iletişim yöntemlerini değiştirmeniz gerekir.

Çiftlerin sağlıklı bir evlilik için yaptığı 4 önemli şey - 3

ANLAŞMAZLIK KONUSUNDA DA SAYGILILARDIR

Her yakın ilişkide çatışma vardır . İki insan kendilerini ve geleceklerinin refahını bir araya getirmesi pek de kolay değildir. Bunu başarmak için ise aranızdaki krizi doğru yönetmek önemlidir. Böyle durumlarsa yıkıcı değil yapıcı şekilde iletişim kurmak ikinize de fayda sağlar.

Çiftlerin sağlıklı bir evlilik için yaptığı 4 önemli şey - 4

EĞLENMEYİ UNUTMAZLAR

Evli olmak, flört etmeyeceğiniz anlamına gelmez. Eşinizle küçük buluşmalar yaratmak, birlikte keyif aldığınız aktiviteler yapmak hem aranızdaki bağı kuvvetlendirecek hem de eğlenmenizi sağlayacaktır.

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