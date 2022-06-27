Cinsel terapi ile sonuç almak mümkün

Psikolojik ve fiziksel sorunlar çiftlerin iyi bir cinsel hayat yaşamalarına mani olabiliyor. Toplumumuzda tedavi için hekime gitmeye çekinilen, hatta pek çok kişinin kendisine bile itiraf etmeyerek çıkmaza girebildiği cinsel sorunlar, boşanmalara da yol açabiliyor.

Peki cinsel sorunların çözümü için neler yapılmalı? Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Selcen Bahadır, ülkemizde yaşanan cinsel sorunlar ve tedavilerine ilişkin şunları anlattı: