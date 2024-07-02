Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular

İLİŞKİMİZİ NASIL ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ?

Anne-baba olmak hem size hem eşinize yeni sorumluluklar yüklese de ilişkinizde de yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır. Bu nedenle bebek sonrası kendi ilişkiniz için neler yapabileceğinizi değerlendirin.