Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular
Çocuk sahibi olmak, çoğu çift için dönüm noktasıdır. Çocuk için hazır olmak başlığı altında çiftlerin konuşması gereken birçok konu vardır. İşte çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle konuşmanız gereken şeyler...
İLİŞKİMİZİ NASIL ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ?
Anne-baba olmak hem size hem eşinize yeni sorumluluklar yüklese de ilişkinizde de yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır. Bu nedenle bebek sonrası kendi ilişkiniz için neler yapabileceğinizi değerlendirin.