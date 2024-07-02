Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular

Çocuk sahibi olmak, çoğu çift için dönüm noktasıdır. Çocuk için hazır olmak başlığı altında çiftlerin konuşması gereken birçok konu vardır. İşte çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle konuşmanız gereken şeyler...

Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular - 1

İLİŞKİMİZİ NASIL ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ?

Anne-baba olmak hem size hem eşinize yeni sorumluluklar yüklese de ilişkinizde de yeni bir dönemin başlamasına sebep olacaktır. Bu nedenle bebek sonrası kendi ilişkiniz için neler yapabileceğinizi değerlendirin.

N-LIFE HABERLERİ

Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular - 2

ANLAŞMAZLIKLARIN ÜSTESİNDEN NASIL GELECEĞİZ?

İkili ilişkilerdeki fikir ayrılıkları çocuk sonrası daha da artabilir. Bu gibi durumları nasıl çözebileceğinize dair konuşun.

Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular - 3

ÇOCUĞUMUZUN GELECEĞİNİ NASIL PLANLAYACAĞIZ?

Çocuk sahibi olurken ekonomik açıdan yeterli ve tutarlı olmak önemlidir. Nasıl bir tasarrufta bulunacağınızı partnerinizle konuşun.

Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular - 4

GECELERİ BEBEĞİ NASIL BESLEYECEĞİZ?

Gece uykusunu bölmek herkes içni zor olsa da bebeğinizin ihtiyaçlarını karşılamak önemlidir. Bu sebeple partnerinizle bir görev dağılımı yapın.

Çocuk sahibi olmadan önce partnerinizle birbirinize sormanız gereken sorular - 5

ÇOCUĞU NASIL DİSİPLİNE EDECEĞİZ?

Anne babalarınçocuk yetiştirirken kararlarında ve tavırlarında tutarlı olmalıdır. Çocuğunuzu nasıl disipline edeceğinizi konuşun.

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