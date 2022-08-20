'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle

BİR ÇEŞİT ÖDÜL MEKANİZMASI

Jones ve Shelby'ye göre devamlı ilişki arayışında olmanın asıl nedeni bu insanların beyinlerindeki ödül mekanizması. Kişinin aşık olduğunda aldığı haz, kişi için bir ödüldür ve bunu tekrar tekrar elde etmeye çalışıyor. Webtekno’nun haberine işte bu 5 cümle sizin de ‘ Çok sık aşık olma’ rahatsızlığına yaklandığınızı gösteriyor.