'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle

Haberler | 20.08.2022 - 11:31 - Son Güncelleme : 20.08.2022 - 11:39
Sık sık partner değiştiriyorsanız siz de toplumda ‘şıpsevdilik’ kavramına karşılık gelen ‘emofili’ rahatsızlığına yakalanmış olabilirsiniz. Psikolog Daniel N. Jones ve sosyal psikolog Shelby R. Curtis 2017 yılında kişilik ve bireysel farklılıklar üzerine bir araştırma yaptı.
Jones ve Shelby'ye göre devamlı ilişki arayışında olmanın asıl nedeni bu insanların beyinlerindeki ödül mekanizması. Kişinin aşık olduğunda aldığı haz, kişi için bir ödüldür ve bunu tekrar tekrar elde etmeye çalışıyor. Webtekno’nun haberine işte bu 5 cümle sizin de ‘ Çok sık aşık olma’ rahatsızlığına yaklandığınızı gösteriyor.
1. Aşık olmak benim işim. Herhalde benim kadar kolay aşık olan başka kimse yoktur.
2. Belki de benim problemim karşımdakine bu kadar çabuk bağlanmam.
3. Bence aşık olmak dünyanın en güzel hissi.
4. Aşk tam bana göre. Keşke daha sık aşık olsam.
5. İlişkiden ilişkiye atlıyor olabilirim ama elimde değil. Her defasında bu son sanıyorum.