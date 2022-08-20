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'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle

Haberler | 20.08.2022 - 11:31 - Son Güncelleme : 20.08.2022 - 11:39

Sürekli bir ilişki arayışında olduğunuzu hissediyor musunuz? Yıllarca ‘şıpsevdilik’ olarak bilinen kavram bilim insanları tarafından ‘emofili’ olarak resmileşti. Eğer siz de bu 5 cümleyi kuruyorsanız siz de ‘Çok sık aşık olma’ hastalığından muzdarip olabilirsiniz.

'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle - 1

Sık sık partner değiştiriyorsanız siz de toplumda ‘şıpsevdilik’ kavramına karşılık gelen ‘emofili’ rahatsızlığına yakalanmış olabilirsiniz. Psikolog Daniel N. Jones ve sosyal psikolog Shelby R. Curtis 2017 yılında kişilik ve bireysel farklılıklar üzerine bir araştırma yaptı.

'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle - 2

BİR ÇEŞİT ÖDÜL MEKANİZMASI

Jones ve Shelby'ye göre devamlı ilişki arayışında olmanın asıl nedeni bu insanların beyinlerindeki ödül mekanizması. Kişinin aşık olduğunda aldığı haz, kişi için bir ödüldür ve bunu tekrar tekrar elde etmeye çalışıyor. Webtekno’nun haberine işte bu 5 cümle sizin de ‘ Çok sık aşık olma’ rahatsızlığına yaklandığınızı gösteriyor.

'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle - 3

1. Aşık olmak benim işim. Herhalde benim kadar kolay aşık olan başka kimse yoktur.

'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle - 4

2. Belki de benim problemim karşımdakine bu kadar çabuk bağlanmam.

'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle - 5

3. Bence aşık olmak dünyanın en güzel hissi. 

'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle - 6

4. Aşk tam bana göre. Keşke daha sık aşık olsam.

'Çok sık aşık olma' rahatsızlığına sahip olduğunuzu gösteren 5 cümle - 7

5. İlişkiden ilişkiye atlıyor olabilirim ama elimde değil. Her defasında bu son sanıyorum.

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