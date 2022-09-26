Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular

Mutlu bir ilişki, mutlu bir evlilik için hayatınıza alacağınız kişinin doğru insan olup olmadığını nasıl anlarsınız? Bunun için kendinize sormanız gereken önemli sorular var...

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 1

Kolay iletişim kurabiliyor musunuz? 

Birlikte mutlu olacağınız kişi, kolayca sohbet edebileceğiniz biri olmalı. Bu sayede sıkılmadan bir şeyler yapmaktan ve konuşmaktan keyif alabilirsiniz.

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 2

İlgi alanlarınız benzer mi?

Ne kadar çok ortak noktanız varsa birbirinize o kadar çok uyum sağlarsınız. Tüm ilgi alanlarınızın tamamıyla aynı olması gerekmiyor. Amerikalı klinik psikolog ve ilişki uzmanı  Seema Hingorrany, "Hayatınızı biriyle geçirmeye karar verdiğinizde, ikinizin birlikte yapmayı seveceği şeylere bakmalısınız. Örneğin, bir film tutkunuysanız, ideal olarak filmlerden de hoşlanan biriyle birlikte olmak istersiniz. Bu hayatınızı ilginç hale getirecektir" diyor. 

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 3

Standartlarınız uyuşuyor mu?

İyi bir hayat arkadaşı seçerken kendinizin ve ailenizin standartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Sizinkiyle muhtemelen aynı toplum katmanlarına ait ya da aynı aile geçmişinde birini seçmek mümkün olmasa da bu uyuşmayı dikkate almak önemli. 

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 4

Birbirinize saygı gösteriyor musunuz?

Size, hayallerinize, hedeflerinize ve kişiliğinize saygı göstermeyen biriyle ömrünüzü geçiremezsiniz.

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 5

Güvenilir biri mi?

Güvenebileceğiniz birini seçmek son derece önemli. Birbirinize güvenemezseniz veya ona inanmıyorsanız mutlu bir evlilik yürütemezsiniz.

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 6

Birlikte iyi zaman geçiriyor musunuz?

Birlikte zaman keçirmekten keyif almak, en az benzer ilgi alanlarına sahip olmak kadar önemli. Size yeterince zaman ayıran ve birlikte vakit geçirmekten hoşlanacağınız biriyle sevgili ya da eş olmayı seçmelisiniz. 

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 7

Değişime açık biri mi?

Farklı kültürden kişilerin evliliklerinde göz önünde bulundurulması gereken nokta, kültürlerin birbirinden ne kadar farklı olduğu değil, tarafların değişime açık olup olmadığıdır. Bir taraf ‘ben böyleyim değişmem’ diyorsa, karşı taraf zor durumda kalır. Her iki taraf da alışkanlıklarından taviz vererek birer adım atıp, orta noktada buluşuyorsa kültürel farklılıklar evliliği etkilemez. 

Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular - 8

Kendinize sormanız gereken diğer soruları şöyle sıralayabiliriz:

. Ben kendimi tanıyor muyum?

. Ben kendimi evlilik olgunluğunda hissediyor muyum?

. Bu kişi evlilik olgunluğunda mı?

. Bu kişi iyi ve kötü günümde yanımda olacak mı?

. Karşılıklı olarak sevgi, saygı ve sadakati sağlayabilecek miyiz?

. Hayata farklı taraflardan bakıp ortak bakış açısını sağlayabilir miyiz? 

N-LIFE HABERLERİ

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