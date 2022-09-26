Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular

İlgi alanlarınız benzer mi?

Ne kadar çok ortak noktanız varsa birbirinize o kadar çok uyum sağlarsınız. Tüm ilgi alanlarınızın tamamıyla aynı olması gerekmiyor. Amerikalı klinik psikolog ve ilişki uzmanı Seema Hingorrany, "Hayatınızı biriyle geçirmeye karar verdiğinizde, ikinizin birlikte yapmayı seveceği şeylere bakmalısınız. Örneğin, bir film tutkunuysanız, ideal olarak filmlerden de hoşlanan biriyle birlikte olmak istersiniz. Bu hayatınızı ilginç hale getirecektir" diyor.