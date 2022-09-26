Doğru eş seçimi için kendinize sormanız gereken sorular

Birlikte mutlu olacağınız kişi, kolayca sohbet edebileceğiniz biri olmalı. Bu sayede sıkılmadan bir şeyler yapmaktan ve konuşmaktan keyif alabilirsiniz.
Ne kadar çok ortak noktanız varsa birbirinize o kadar çok uyum sağlarsınız. Tüm ilgi alanlarınızın tamamıyla aynı olması gerekmiyor. Amerikalı klinik psikolog ve ilişki uzmanı Seema Hingorrany, "Hayatınızı biriyle geçirmeye karar verdiğinizde, ikinizin birlikte yapmayı seveceği şeylere bakmalısınız. Örneğin, bir film tutkunuysanız, ideal olarak filmlerden de hoşlanan biriyle birlikte olmak istersiniz. Bu hayatınızı ilginç hale getirecektir" diyor.
İyi bir hayat arkadaşı seçerken kendinizin ve ailenizin standartlarını göz önünde bulundurmalısınız. Sizinkiyle muhtemelen aynı toplum katmanlarına ait ya da aynı aile geçmişinde birini seçmek mümkün olmasa da bu uyuşmayı dikkate almak önemli.
Size, hayallerinize, hedeflerinize ve kişiliğinize saygı göstermeyen biriyle ömrünüzü geçiremezsiniz.
Güvenebileceğiniz birini seçmek son derece önemli. Birbirinize güvenemezseniz veya ona inanmıyorsanız mutlu bir evlilik yürütemezsiniz.
Birlikte zaman keçirmekten keyif almak, en az benzer ilgi alanlarına sahip olmak kadar önemli. Size yeterince zaman ayıran ve birlikte vakit geçirmekten hoşlanacağınız biriyle sevgili ya da eş olmayı seçmelisiniz.
Farklı kültürden kişilerin evliliklerinde göz önünde bulundurulması gereken nokta, kültürlerin birbirinden ne kadar farklı olduğu değil, tarafların değişime açık olup olmadığıdır. Bir taraf ‘ben böyleyim değişmem’ diyorsa, karşı taraf zor durumda kalır. Her iki taraf da alışkanlıklarından taviz vererek birer adım atıp, orta noktada buluşuyorsa kültürel farklılıklar evliliği etkilemez.
Kendinize sormanız gereken diğer soruları şöyle sıralayabiliriz:
. Ben kendimi tanıyor muyum?
. Ben kendimi evlilik olgunluğunda hissediyor muyum?
. Bu kişi evlilik olgunluğunda mı?
. Bu kişi iyi ve kötü günümde yanımda olacak mı?
. Karşılıklı olarak sevgi, saygı ve sadakati sağlayabilecek miyiz?
. Hayata farklı taraflardan bakıp ortak bakış açısını sağlayabilir miyiz?