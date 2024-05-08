Düğününüzü planlarken atmanız gereken ilk 5 adım
İki kişinin hayatını birleştirmeye çalıştığı dönemde düğün hazırlığı, çiftlerin en çok stres yaşadığı süreç oluyor. Bu sürecin doğru yönetilmesi ise doğru planlamadan geçiyor. İşte düğününü planlayan her kişinin atması gereken ilk adımlar...
BÜTÇE BELİRLEYİN
İlk olarak maddi durumunuzu ve düğün için ne kadar bütçeniz olduğunu değerlendirin. Hem sizi hem partnerinizi zorlaaycak bir borcun altına girmek yerine, daha makul seçimlere yönelmek faydalı olabilir.