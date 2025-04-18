Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 ortak özelliği

3. Kendilerine sorular sorarlar

Verywell Mind'da yer alan habere göre, dayanıklı insanlar, kendilerine sürekli olarak "Bunu yapmak bana yardımcı mı olacak yoksa zarar mı verecek?" sorusunu sorarlar.

Eski fotoğrafları silmek ve sosyal medyada gezinmeyi bırakmak gibi adımlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesine katkı sağlayabilir. Bu soru, kişinin kontrolü tekrar ele almasına ve düşünce süreçlerinin daha sağlıklı şekilde ilerlemesine olanak tanır.