Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 özelliği

Travmatik deneyimler, hayal kırıklıkları ve yas başta olmak üzere pek çok etken, kişilerin tükenmiş hissetmelerine neden olabilir. Ancak mental anlamda dayanıklı olan kişilerin, sorunlarla mücadele etme şekilleri daha farklıdır.

Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 özelliği - 1

ABD'li psikoterapist Vikki Stark, bireylerin olaylar karşısındaki psikolojik dayanıklılığını araştırırken, Dr. Lucy Hone'un çalışmalarını ele aldı. Dr. Hone, bir araba kazasında 12 yaşındaki kızını kaybetmesinin ardından, mentali güçlü olan insanların özelliklerini sorgulamaya başlamış ve bu konuda önemli bulgulara ulaşmıştı.

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Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 özelliği - 2

Dr. Hone, TedX konuşmasında dayanıklı insanların üç önemli sırrını şu şekilde sıraladı:

Acı, hayatın bir parçasıdır

Dayanıklı insanlar, acının insan varoluşunun bir parçası olduğunu kabul ederler. Zor zamanlarda "Neden ben?" demek yerine "Neden ben olmayayım?" sorusunu sorarlar. Herkesin hayatında kötü şeyler olabilir ancak bu durum, insanı ya batırır ya da yüzdürür.

Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 özelliği - 3

Fayda bulma yeteneği

Dayanıklı insanlar, dikkatlerini nereye vereceklerini çok iyi bilirler. Gerçekçi bir bakış açısıyla, değiştiremeyecekleri şeyleri kabul ederken, değiştirebilecekleri durumlara odaklanırlar. Bu esnada sahip olduklarını kaybetmemeye özen gösterirler. 

Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 özelliği - 4

Kendilerine sorular sorarlar

Verywell Mind'da yer alan habere göre, dayanıklı insanlar, kendilerine sürekli olarak "Bunu yapmak bana yardımcı mı olacak yoksa zarar mı verecek?" sorusunu sorarlar.

Eski fotoğrafları silmek ve sosyal medyada gezinmeyi bırakmak gibi adımlar, kişinin kendisini daha iyi hissetmesine katkı sağlayabilir. Bu soru, kişinin kontrolü tekrar ele almasına ve düşünce süreçlerinin daha sağlıklı şekilde ilerlemesine olanak tanır.

Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 özelliği - 5

Dr. Hone'un bu bulguları, zorlu süreçlerden geçenlerin dayanıklılığını artırmaya destek olabilir.

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