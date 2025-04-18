Duygusal olarak dayanıklı insanların 3 özelliği
Travmatik deneyimler, hayal kırıklıkları ve yas başta olmak üzere pek çok etken, kişilerin tükenmiş hissetmelerine neden olabilir. Ancak mental anlamda dayanıklı olan kişilerin, sorunlarla mücadele etme şekilleri daha farklıdır.
ABD'li psikoterapist Vikki Stark, bireylerin olaylar karşısındaki psikolojik dayanıklılığını araştırırken, Dr. Lucy Hone'un çalışmalarını ele aldı. Dr. Hone, bir araba kazasında 12 yaşındaki kızını kaybetmesinin ardından, mentali güçlü olan insanların özelliklerini sorgulamaya başlamış ve bu konuda önemli bulgulara ulaşmıştı.