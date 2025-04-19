Duygusal olarak olgunlaşmamış partnerin 5 işareti: Nasıl başa çıkabilirsiniz?

ZOR KONUŞMALARDAN KAÇINIRLAR

Duygusal olarak olgunlaşmamış bir partner genellikle ciddi konuşmalardan kaçınır - para, gelecek planları veya ilişkideki sorunlar hakkında olsun, ya kapanırlar ya da konuyu değiştirirler veya savunmaya geçerler.



Nasıl başa çıkılır:



Önemli konuşmalar için sakin, tehdit edici olmayan bir ortam yaratın. Duygularınızı suçlamak yerine ifade etmek için "ben" ifadeleri kullanın. Hala açılmayı reddediyorlarsa, o zaman açık iletişimin her iki taraftan da istekli olmayı gerektirdiğini kabul edin. Onlar istemediği sürece sizinle konuşmaya zorlayamazsınız.





