Duygusal olarak olgunlaşmamış partnerin 5 işareti: Nasıl başa çıkabilirsiniz?
Duygusal olgunluk ve empati sağlıklı bir ilişkinin temelidir. Bunlar olmadan iletişim bozulur, çatışmalar tırmanır ve bu da bir partnerin kendini bitkin, duyulmamış ve takdir edilmemiş hissetmesine neden olabilir. Duygusal olgunlaşmamışlık ilk başta her zaman belirgin değildir; çekiciliğin, mizahın veya hatta tutkunun arkasına saklanabilir. Ancak zamanla çatlaklar ortaya çıkmaya başlar. Belirtileri erken fark etmek, ilişkinizde uzun vadede sizi kafa karışıklığından ve kalp kırıklığından kurtarabilir.
ZOR KONUŞMALARDAN KAÇINIRLAR
Duygusal olarak olgunlaşmamış bir partner genellikle ciddi konuşmalardan kaçınır - para, gelecek planları veya ilişkideki sorunlar hakkında olsun, ya kapanırlar ya da konuyu değiştirirler veya savunmaya geçerler.
Nasıl başa çıkılır:
Önemli konuşmalar için sakin, tehdit edici olmayan bir ortam yaratın. Duygularınızı suçlamak yerine ifade etmek için "ben" ifadeleri kullanın. Hala açılmayı reddediyorlarsa, o zaman açık iletişimin her iki taraftan da istekli olmayı gerektirdiğini kabul edin. Onlar istemediği sürece sizinle konuşmaya zorlayamazsınız.