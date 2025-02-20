Duygusal olarak ulaşılamayan bir erkeğin size aşık olduğunu gösteren 6 işaret

Duygusal olarak erişilemez bir erkekle ilişki yürütmeye çalışmak, umut ve kafa karışıklığının yoğun olduğu sancılı bir süreci de beraberinde getirebilir. Karşısındaki erkeğin duygularını çözümlemekte güçlük çeken kadın, kendisini sık sık ''Gerçekten benden hoşlanıyor mu?'' ya da ''Beni umursuyor mu?'' gibi soruların yanıtlarını ararken bulur. Klinik psikolog ve ilişki uzmanı Sabrina Romanoff, duygusal olarak erişilemez erkeklerin her ne kadar hislerini sözlü olarak ifade edemeseler de, hoşlantılarını bazı küçük işaretlerle ele verebileceklerini öne sürüyor.

Duygusal olarak ulaşılamayan bir erkeğin size aşık olduğunu gösteren 6 işaret - 1

Sabrina Romanoff, duygusal olarak erişilemez erkeklerin genellikle derin konuşmalardan kaçındıklarını ve odaklarını spor, iş, siyaset gibi konular üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade ediyor. Bu tür kişiler, bir gün çok ilgililerse ertesi gün oldukça soğuk davranabiliyorlar. Buna maruz kalan kadınlarda ise zamanla değersizlik duygusu oluşuyor.

N-LIFE HABERLERİ

Duygusal olarak ulaşılamayan bir erkeğin size aşık olduğunu gösteren 6 işaret - 2

Duygulara karşı temkinli olan erkekler, uzun vadeli planlardan kaçınırlar. Her sıkıştıklarında ''Ciddi bir şeye hazır değilim'' veya ''Neler olacağını zaman gösterir'' gibi kesinlik içermeyen ifadelere başvururlar. Bu davranışlarının altında bağlanma korkusu yatar.

Duygusal olarak ulaşılamayan bir erkeğin size aşık olduğunu gösteren 6 işaret - 3

Eğer derin konuları konuşmakta ısrarcı olursanız şakalaşarak dikkatinizi dağıtmaya çalışırlar ancak yine başarılı olamazlarsa, fiziksel şefkate başvurarak odağınızı cinselliğe çekmeye çalışabilirler.

Sabrina Romanoff, duygusal olarak erişilemez bir erkeğin gerçekten hoşlandığında sergilediği bazı davranışlar olduğunu açıkladı. Uzman isme göre, ara sıra da olsa size problemlerinden ve hayatınızdaki yerinden bahsediyorsa, bu size güven duymaya başladığının işaretidir.

Sizinle vakit geçirmek için çabalaması ve bulduğu her fırsatta yanınızda olmak istemesi de sizden gerçekten hoşlandığının belirtisi olabilir. Söylediğiniz küçük detayları hatırlaması ise sizi aktif olarak dinlediğini ve sözlerinizi önemsediğini gösterir.

Duygusal olarak ulaşılamayan bir erkeğin size aşık olduğunu gösteren 6 işaret - 4

Eğer duygusal olarak erişilemez bir partneriniz varsa ve sizi ailesi ya da arkadaşlarıyla tanıştırdıysa, bunun onun için büyük bir adım olduğunu bilmeniz gerekir. Sizi kendi çevresine dahil etmesi, hayatının bir parçası olmanızı istediği anlamına gelebilir.

Bu tür kişilerin size iltifat etmekten çekinmemesi ve başarılarınızı takdir etmesi de önemli bir gelişmedir. 

Duygularıyla arasına mesafe koyan bir erkek için, hatasını kabul etmek oldukça zordur fakat size bir yanlış yaptıklarında sorumluluktan kaçınmak yerine özür diliyorlarsa, bu size tahmin ettiğinizden daha fazla değer verdiğini gösteriyor olabilir.

Ancak araştırmalar, duygusal olarak erişilemez partnerle ilişki yaşayan birçok kadının er ya da geç ayrılık kararı aldığını ortaya koyuyor.

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