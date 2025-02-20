Duygusal olarak ulaşılamayan bir erkeğin size aşık olduğunu gösteren 6 işaret
Duygusal olarak erişilemez bir erkekle ilişki yürütmeye çalışmak, umut ve kafa karışıklığının yoğun olduğu sancılı bir süreci de beraberinde getirebilir. Karşısındaki erkeğin duygularını çözümlemekte güçlük çeken kadın, kendisini sık sık ''Gerçekten benden hoşlanıyor mu?'' ya da ''Beni umursuyor mu?'' gibi soruların yanıtlarını ararken bulur. Klinik psikolog ve ilişki uzmanı Sabrina Romanoff, duygusal olarak erişilemez erkeklerin her ne kadar hislerini sözlü olarak ifade edemeseler de, hoşlantılarını bazı küçük işaretlerle ele verebileceklerini öne sürüyor.
Sabrina Romanoff, duygusal olarak erişilemez erkeklerin genellikle derin konuşmalardan kaçındıklarını ve odaklarını spor, iş, siyaset gibi konular üzerine yoğunlaştırdıklarını ifade ediyor. Bu tür kişiler, bir gün çok ilgililerse ertesi gün oldukça soğuk davranabiliyorlar. Buna maruz kalan kadınlarda ise zamanla değersizlik duygusu oluşuyor.