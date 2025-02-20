Duygusal olarak ulaşılamayan bir erkeğin size aşık olduğunu gösteren 6 işaret

Eğer duygusal olarak erişilemez bir partneriniz varsa ve sizi ailesi ya da arkadaşlarıyla tanıştırdıysa, bunun onun için büyük bir adım olduğunu bilmeniz gerekir. Sizi kendi çevresine dahil etmesi, hayatının bir parçası olmanızı istediği anlamına gelebilir.

Bu tür kişilerin size iltifat etmekten çekinmemesi ve başarılarınızı takdir etmesi de önemli bir gelişmedir.

Duygularıyla arasına mesafe koyan bir erkek için, hatasını kabul etmek oldukça zordur fakat size bir yanlış yaptıklarında sorumluluktan kaçınmak yerine özür diliyorlarsa, bu size tahmin ettiğinizden daha fazla değer verdiğini gösteriyor olabilir.

Ancak araştırmalar, duygusal olarak erişilemez partnerle ilişki yaşayan birçok kadının er ya da geç ayrılık kararı aldığını ortaya koyuyor.