Eğer konuşurken bu hareketi yapıyorsa sizden hoşlanıyor! Bir kişinin size aşık olduğunu gösteren işaretler
Flört ettiğiniz ya da birlikte olduğunuz kişinin sizi gerçekten sevmesi ve önemsemesi iyi hissetmeniz için önemlidir. Bu sadece sözle değil davranışlarıyla da gösterdiğinde sevildiğinizi hissedebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda karşımızdaki kişinin de bize karşı aynı duygular besleyip beslemediğinden emin olamayız ve kafamızda soru işaretleri meydana gelir. İşte biri sizi gerçekten sevdiğinde sergilediği davranışlar....
ELLERİNİN TERLMESİ
Sevdiğiniz kişinin yanında elinin terlemesi, genellikle heyecan, endişe veya gerginliği işaret eder. Bu, kişinin sizden etkilenmiş veya sizle ilgili bir konuda heyecan duyuyor olabileceğini gösterir. Ayrıca, fiziksel bir tepki veya ortamın sıcaklığı da el terlemesine neden olabilir. Bu durum, kişinin duygusal durumuyla ve ilişkinizdeki dinamiklerle de ilişkili olabilir.