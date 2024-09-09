Eğer konuşurken bu hareketi yapıyorsa sizden hoşlanıyor! Bir kişinin size aşık olduğunu gösteren işaretler

AYAKLARI SİZE DOĞRU DÖNÜKSE

Sevdiğiniz kişinin ayaklarının size doğru dönük olması, genellikle ilgi ve samimiyeti işaret eder. Bu durum, kişinin sizinle konuşurken veya vakit geçirirken size odaklandığını ve size olan ilgisini ifade eder.

Ayakların yönü, kişinin dikkati ve duygusal bağlılığı hakkında ipuçları verebilir; bu nedenle, ayakların sizinle aynı yöne dönmesi, kişinin size duyduğu ilgiyi ve rahatlığı gösterir. Bu davranış, kişinin sizinle etkileşimde bulunmaktan hoşlandığını ve sizinle daha yakın bir bağ kurma arzusunu yansıtabilir.