Erkeğin aldattığı nasıl anlaşılır?

İLETİŞİMDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

İyi iletişim kurmak, bir ilişkinin en önemli unsurlarından biridir. Hayatınızdaki kişiyle, artık iletişim kuramıyor, birbirinizi eskisi gibi anlamadığınızı düşünüyorsanız ya da birbirinize karşı sevginizi gösteren sözler sarf etmiyorsanız bunun altında yatan farklı nedenler olabilir. Hayatınızdaki erkek sizi dinlemiyor, söylediklerinizi önemsemiyor, sizi ciddiye almıyorsa ya da sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için sizinle hiç konuşmuyorsa, belki de ilgilendiği kişi siz değilsinizdir. Bu gibi durumlarda, karşınızdaki kişiye karşı daha iyi gözlemci ve dikkatli olmalısınız.