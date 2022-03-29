Erkeğin aldattığı nasıl anlaşılır?

Haberler - ntv.com.tr | 29.03.2022 - 12:04
İlişkide aldatılma, iki tarafın birlikteliğini derinden sarsabilecek ve geri dönüşü olmayan sonuçlara neden olabilir. Hatta aldatılan kişide travmatik etkiler yaratabilir. Partnerinizin ilişkide sadık olup olmadığına dair şüpheleriniz varsa, bu konu üzerine yoğunlaşarak hareketlerini gözlemleyebilirsiniz. İşte bir erkeğin aldattığını gösteren işaretler...
İyi iletişim kurmak, bir ilişkinin en önemli unsurlarından biridir. Hayatınızdaki kişiyle, artık iletişim kuramıyor, birbirinizi eskisi gibi anlamadığınızı düşünüyorsanız ya da birbirinize karşı sevginizi gösteren sözler sarf etmiyorsanız bunun altında yatan farklı nedenler olabilir. Hayatınızdaki erkek sizi dinlemiyor, söylediklerinizi önemsemiyor, sizi ciddiye almıyorsa ya da sorunlarınızı çözüme kavuşturmak için sizinle hiç konuşmuyorsa, belki de ilgilendiği kişi siz değilsinizdir. Bu gibi durumlarda, karşınızdaki kişiye karşı daha iyi gözlemci ve dikkatli olmalısınız.
Bakımlı olmak, iyi görünmek, yeni hobiler edinmek elbette güzeldir ancak bu durumlar bir anda ve şüphe uyandıran davranışlarla ortaya çıkıyorsa dikkatli olmanızda fayda var. Hayatınızdaki erkek bir anda güzel giyinmeye ve görüntüsünü önemsemeye başlamışsa ya da sizi şaşırtacak hobilere merak saldıysa endişelenmeniz gayet normal. İlişkide partnerlerin farklı hobiler edinmesi gayet doğal ancak sizinle vakit geçirmekten kaçıyor ve önceliği size vermiyorsa, normalden daha uzun saatlerde mesai yapyorsa hayatında ilgi duyduğu başka biri olabilir.
Eşiniz ya da sevgiliniz, size artık saygı duymuyor, hayatında farklı heyecanlar arıyor, isteklerinize daima olumsuz karşılık veriyor ve ufak tartışmaları dahi kavgaya çeviriyorsa size karşı hisleri ve ilgisi azalmış olabilir. Bununla birlikte, hayatında başka biri olduğunu size hissettiriyor ve aklınıza başka bir kadın olduğu fikri geliyorsa, belki de hisleriniz doğru olabilir.
İlişkide yalan en kötüsüdür. Bir erkeğin, kadını aldattığını gösteren en geçerli nedenlerin başında yalan gelir. Partnerinizin sizden gizlediği şeylerin geçerli bir nedeni yoksa, durup düşünmeniz gerekiyor. Örneğin, artık sizinle bir yerlere gitmek istemiyor, gizemli davranıyor, çeşitli konularda yalanlar söylüyor ya da arkadaşları sizin yanınızdayken endişeli görünüyorsa, maalesef hayatında başka biri olabilir.
Partnerinizle cinsel birlikleliğiniz elbette değişkenlik gösterebilir. Ancak, size eskisi gibi ilgi duymadığını hissettiriyor, sizinle birlikte olmak için çaba göstermiyor, sizin yakınlaşmalarınıza karşı koyuyor, size temas etmiyor ve en önemlisi bu duruma kayıtsız kalıyorsa, "Acaba başka biri mi var?" gibi düşüncelerinizde haklı olabilirsiniz. Çünkü bu gibi durumlar, erkeğin hayatında başka biri olduğuna işarettir.
Hemen hemen tüm evliliklerde parasal sorunlar olur. Her çift, ilişkisinin bir döneminde maddi sorunlar yaşayabilir. Ancak, eşinizin kredi kartı ekstrelerinde mantıklı olmayan masraflar fark ediyor ya da haberiniz olmadan büyük alım-satımlar yaptığını yakalıyorsanız, bu masraflar başka biri için olabilir. Yani maalesef aldatılıyor olabilirsiniz.