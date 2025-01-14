Erkeklere özgü olan 3 depresyon belirtisi: Harvardlı psikolog açıkladı

Erkekler ise daha düşük östrojen seviyelerine sahip olup testosteron gibi hormonlardan daha fazla etkileniyorlar. Bunun sonucunda öfke, saldırganlık ve dürtüsellik gibi duygusal tepkiler ortaya çıkabiliyor.

Depresyonun erkeklerdeki en yaygın belirtilerinden biri de, kişinin işine daha fazla odaklanması ve arkadaşlarından, ailesinden uzaklaşması olarak açıklanıyor.