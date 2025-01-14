Erkeklere özgü olan 3 depresyon belirtisi: Harvardlı psikolog açıkladı
Depresyon denildiğinde akla ilk olarak üzüntü, halsizlik, kötü beslenme ve sosyal izolasyon isteği gelir ancak Harvardlı Psikolog Olesya Luraschi, erkek depresyonunun yaygın depresyon semptomlarından tamamen farklı olduğunu öne sürüyor. İşte erkeklere özgü olan 3 depresyon belirtisi:
Kendisini genellikle keder, umutsuzluk, değersizlik duyguları ve enerji düşüklüğüyle ele veren depresyon, dünya genelinde milyonlarca kişiyi pençesine alan bir ruh sağlığı bozukluğu olarak öne çıkıyor.
Uzmanlar, ABD'de 21 milyon yetişkini etkileyen bu ruhsal rahatsızlığın, çoğu kişinin düşündüğünden çok daha çeşitli semptomlarla ortaya çıkabileceğini belirtiyor. Psikolog Olesya Luraschi, depresyonun özellikle erkeklerde bilinenden farklı şekilde belirti verebileceğini ifade etti.