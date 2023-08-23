Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata

4- GELENEKSEL FLÖRT CÜMLELERİ

Basmakalıp flört cümlelerini kullanarak bir kadına yaklaşmayın. Bu karşınızdaki kadına "Ah bir tane daha" dedirtmeyin. Bu yüzden öngörülebilir olmamak için elinizden gelenin en iyisini yapın.



Onu etkilemek için fazla çabalamayın. Bunun yerine ona ne yaptığını sorarak veya ne giydiği hakkında konuşarak başlayın.