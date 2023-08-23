Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata
Günümüzde teknoloji sayesinde yeni insanlarla tanışmak kolay olsa da hoşlandığın birine doğru şekilde açılmak çok da kolay değil. Böyle durumlarda genellikle ilk adımı erkekler atarken kadınlar da karşı taraftan gelecek doğru adımları bekliyor. İşte erkeklerin bir kadına yaklaşırken yaptığı hatalar...
1- YANLIŞ YÖNDEN YAKLAŞMAK
Hoşlandığınız kadına arkadan dokunmak ya da "Merhaba, seninle konuşmak istiyorum" demek, sizi tanımayan bir kadının nefret ettiği hamlelerden biri olabilir.
Bu sebeple karşınızdakine yaklaşmak için göz teması kurmanın bir yolunu bulun, sonra ona doğru yürümeden önce, sizin geldiğinizi görebileceği bir açıdan ona yaklaşın.