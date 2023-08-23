Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata

Günümüzde teknoloji sayesinde yeni insanlarla tanışmak kolay olsa da hoşlandığın birine doğru şekilde açılmak çok da kolay değil. Böyle durumlarda genellikle ilk adımı erkekler atarken kadınlar da karşı taraftan gelecek doğru adımları bekliyor. İşte erkeklerin bir kadına yaklaşırken yaptığı hatalar...

Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata - 1

1- YANLIŞ YÖNDEN YAKLAŞMAK

Hoşlandığınız kadına arkadan dokunmak ya da "Merhaba, seninle konuşmak istiyorum" demek, sizi tanımayan bir kadının nefret ettiği hamlelerden biri olabilir.

Bu sebeple karşınızdakine yaklaşmak için göz teması kurmanın bir yolunu bulun, sonra ona doğru yürümeden önce, sizin geldiğinizi görebileceği bir açıdan ona yaklaşın.

N-LIFE HABERLERİ

Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata - 2

2- DOĞRU ZAMANI AYARLAYAMAMAK

Hoşlandığınız kadının belirli bir meşguliyeti varsa ona yaklaşmaktan kaçının. Çünkü size yeterince vakit ayıramayacak size ilgi duyuyorsa bile önemsenmediğinizi hissedebilirsiniz.

Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata - 3

3- GÜVENSİZ TAVIRLAR SERGİLEMEK

Çekingen durmak, ellerinizin cebinizde olması, konuşurken terlemek ve soru sorarken kekelemek kendinize olan güveninizin az olduğunun veya hiç olmadığının işaretidir.

Eğer bir erkek kendine güvenmiyorsa kadın bunu hissedebilir. Bir kadın kendinize güvenmediğinizi gördüğünde otomatik olarak sizin onun için doğru erkek olmadığınızı düşünmeye başlar.

Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata - 4

4- GELENEKSEL FLÖRT CÜMLELERİ

Basmakalıp flört cümlelerini kullanarak bir kadına yaklaşmayın. Bu karşınızdaki kadına "Ah bir tane daha" dedirtmeyin. Bu yüzden öngörülebilir olmamak için elinizden gelenin en iyisini yapın.

Onu etkilemek için fazla çabalamayın. Bunun yerine ona ne yaptığını sorarak veya ne giydiği hakkında konuşarak başlayın.

Erkeklerin hoşlandıkları kadınlara yaklaşırken yaptığı 5 hata - 5

5- FLÖRTÖZ DAVRANIŞLARDA BULUNMAK

Karşınızdaki kadına ilk yaklaştığınızda "Bebeğim bu elbiseyle gerçekten çok hoş görünüyorsun" gibi çapkın cümleler kurmamaya özen gösterin.

Çünkü bu karşınızdaki kişinin sizinle ilgili yanlış bir algıya kapılmasına sebep olabilir. Bu nedenle flört sözlerini gerçek iltifatlarla değiştirin. Sözlerinizi beden dilinizle de destekleyin.

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