Erkeklerin kadınlarda istemsizce çekici bulduğu 3 şey: Saniyeler içinde etkileniyorlar
Kadınların, erkeklerde karakter ve sadakate önem verdiğine dair yaygın bir inanış bulunurken, erkeklerin ise kadınlarda fiziksel özellikleri göz önünde bulundurdukları öne sürülüyor. Erkeklerin kadınlarda çekici bulduğu 3 özelliği açıklayan ilişki uzmanları, listeyi oluşturan faktörlerin yine dış görünüşle ilgili olduğunu vurguladı.
Bazı kaynaklara göre, erkeklerin ilkel beyni bir kadından etkilenip etkilenmeyeceğine sadece 3 saniyede karar veriyor. Erkeklerin bu noktada dikkat ettiği ilk şey ise saçlar oluyor. Saçların, parlak ve canlı olması, erkeklerde bir kadının sağlıklı olduğu imajını yaratıyor.