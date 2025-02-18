Erkeklerin kadınlarda istemsizce çekici bulduğu 3 şey: Saniyeler içinde etkileniyorlar

Bazı kaynaklara göre, erkeklerin ilkel beyni bir kadından etkilenip etkilenmeyeceğine sadece 3 saniyede karar veriyor. Erkeklerin bu noktada dikkat ettiği ilk şey ise saçlar oluyor. Saçların, parlak ve canlı olması, erkeklerde bir kadının sağlıklı olduğu imajını yaratıyor.