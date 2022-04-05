Erkeklerin kadınlardan duymak istediği 10 şey

1. “Çok güçlüsün”



Erkekler çok kabul etmeseler de içten içe sizi etkilemek ve güçlerini sergilemek isterler. Bu cümleyi söylemeniz onları mest edecektir.





2. “Seni takdir ediyorum”

Bu cümleyi sevmek için ille de erkek olmaya gerek yok tabii ama erkekler bu iltifatı seve seve kabul edecek.