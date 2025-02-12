Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu

NEYE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU İFADE EDİN

Üzgün ​​olduğunuzu söylemek bir şeydir, ancak eşinize bir dahaki sefere neyi farklı yapabileceğini bildirmek daha da faydalıdır. Eğer işleri nasıl düzelteceklerini bilmiyorlarsa, gerçekten bir değişiklik yapmak yerine sadece suçlu veya kafası karışık hissedebilirler.



Örneğin, "Beni kötü hissettirdin." demek yerine, "Bir dahaki sefere, beni duymamı sağlamak için beni kesmeden dinlersen sevinirim." gibi daha spesifik bir şey deneyin. Onlara gelişmeleri için net bir yol sunmak, gelecekte aynı sorunun yaşanmasını önlemeye yardımcı olur. İlişkiler birlikte büyümekle ilgilidir ve bunun gibi küçük ayarlamalar büyük fark yaratır.