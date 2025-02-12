Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu
Eşiniz sizi incitecek bir şey söylediğinde veya yaptığında bu kendinizi kötü hissetmenize neden olur. O anda, kırıcı sözler söylemek, kendini kapatmak veya en kötüsünü varsaymak kolaydır. Ancak nasıl tepki verdiğiniz durumu tersine çevirebilir. İşleri daha da kötüleştirmek yerine, durumu sohbeti açık tutacak ve her ikinizin de birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak şekilde ele almaya çalışın.
SUÇLAMADAN NASIL HİSSETTİĞİNİZİ SÖYLEYİN
İncindiğinizde, "Beni asla dinlemiyorsun!" veya "Duygularımı umursamıyorsun!" gibi şeyler söylemek cazip gelebilir. Ancak suçlamayla başladığınızda, partneriniz sizi gerçekten duymak yerine savunmaya geçme olasılığı daha yüksektir. Bunun yerine, nasıl hissettiğinize odaklanmayı deneyin.
Örneğin, "Beni her zaman görmezden geliyorsun" demek yerine, "Konuştuğumda duyulmadığımı hissediyorum ve dikkatin dağılmış gibi görünüyor." diyebilirsiniz. Bu, duygularınızı paylaştığınızı ve onlara saldırmadığınızı açıkça gösterir. Ve insanlar saldırıya uğramış hissetmediklerinde, savunmacı olmaktan ziyade nezaketle karşılık verme olasılıkları daha yüksektir.