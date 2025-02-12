Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu

Eşiniz sizi incitecek bir şey söylediğinde veya yaptığında bu kendinizi kötü hissetmenize neden olur. O anda, kırıcı sözler söylemek, kendini kapatmak veya en kötüsünü varsaymak kolaydır. Ancak nasıl tepki verdiğiniz durumu tersine çevirebilir. İşleri daha da kötüleştirmek yerine, durumu sohbeti açık tutacak ve her ikinizin de birbirinizi daha iyi anlamanıza yardımcı olacak şekilde ele almaya çalışın.

Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu - 1

SUÇLAMADAN NASIL HİSSETTİĞİNİZİ SÖYLEYİN

İncindiğinizde, "Beni asla dinlemiyorsun!" veya "Duygularımı umursamıyorsun!" gibi şeyler söylemek cazip gelebilir. Ancak suçlamayla başladığınızda, partneriniz sizi gerçekten duymak yerine savunmaya geçme olasılığı daha yüksektir. Bunun yerine, nasıl hissettiğinize odaklanmayı deneyin.

Örneğin, "Beni her zaman görmezden geliyorsun" demek yerine, "Konuştuğumda duyulmadığımı hissediyorum ve dikkatin dağılmış gibi görünüyor." diyebilirsiniz. Bu, duygularınızı paylaştığınızı ve onlara saldırmadığınızı açıkça gösterir. Ve insanlar saldırıya uğramış hissetmediklerinde, savunmacı olmaktan ziyade nezaketle karşılık verme olasılıkları daha yüksektir.


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Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu - 2

SONUCA VARMADAN ÖNCE SORUN

Bazen, tüm hikayeyi bilmeden en kötüsünü varsayarız. Belki eşiniz şaka yollu bir şekilde bir şey söyledi, ancak size komik gelmedi. Hemen sinirlenmek yerine, açıklama istemeyi deneyin.

Örneğin, Vay canına, bu kaba oldu! diye düşünmek yerine, "Hey, bunu şaka olarak mı söyledin yoksa ciddi miydin?" diye sorun. Bu, işler tam teşekküllü bir tartışmaya dönüşmeden önce açıklama yapma şansı verir. Çoğu zaman, muhtemelen sizi incitmek istememişlerdir ve bunu erkenden açıklığa kavuşturmak, gereksiz yere incinmiş birçok duyguyu önleyebilir.


Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu - 3

DÜRÜST OLUN

Bir şey sizi incittiğinde bunu kabul etmeniz sorun değildir. Bunu görmezden gelmek veya iyiymiş gibi davranmak yerine, eşinize sözlerinin veya eylemlerinin sizi nasıl hissettirdiğini bildirin. Dramatik olmanıza gerek yok - sadece dürüst olun. Örneğin, "Daha önce duygularımı görmezden geldiğin için canım yandı. Söylediklerimin senin için önemli olduğunu hissetmeye ihtiyacım var." demek, "Benimle ilgilenmiyorsun!" demekten çok daha etkilidir. Duygularınız konusunda açık olmak, eşinizin olaylara sizin bakış açınızdan bakmasına yardımcı olur ve gelecekte daha dikkatli olmasını teşvik eder. Bu şekilde iletişim kurduğunuzda, gerginlikten ziyade güven ve anlayış oluşturur.


Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu - 4

NEYE İHTİYACINIZ OLDUĞUNU İFADE EDİN

Üzgün ​​olduğunuzu söylemek bir şeydir, ancak eşinize bir dahaki sefere neyi farklı yapabileceğini bildirmek daha da faydalıdır. Eğer işleri nasıl düzelteceklerini bilmiyorlarsa, gerçekten bir değişiklik yapmak yerine sadece suçlu veya kafası karışık hissedebilirler.

Örneğin, "Beni kötü hissettirdin." demek yerine, "Bir dahaki sefere, beni duymamı sağlamak için beni kesmeden dinlersen sevinirim." gibi daha spesifik bir şey deneyin. Onlara gelişmeleri için net bir yol sunmak, gelecekte aynı sorunun yaşanmasını önlemeye yardımcı olur. İlişkiler birlikte büyümekle ilgilidir ve bunun gibi küçük ayarlamalar büyük fark yaratır.

Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu - 5

ZAMAN TANIYIN

Her konuşmanın hemen gerçekleşmesi gerekmez. Özellikle de bunalmış veya duygusal hissediyorsanız. Sakin bir şekilde konuşamayacak kadar üzgün hissediyorsanız, bir mola vermeniz tamamen normaldir.

Eşiniz duygularınızı mı incitti? Sakin bir şekilde tepki vermenin 5 yolu - 6

Şöyle bir şey söyleyebilirsiniz: "Şu anda gerçekten üzgün hissediyorum ve sakinleşmek için biraz zamana ihtiyacım var. Daha net düşünebildiğimde bunu daha sonra konuşalım." Bu, sorunu görmezden geldiğiniz anlamına gelmez. Sadece konuşmanın gerçekten üretken bir şekilde gerçekleştiğinden emin olduğunuz anlamına gelir. Duygular yatıştığında, kastettiğiniz bir şeyi söylemeden iletişim kurmak daha kolaydır.

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