Eski sevgilinize dönmeyi mi düşünüyorsunuz Kendinize şu soruyu sorun

TEKRAR BİR ARAYTA GELMEK İSTİYOR MUSUNUZ?

Geçmişteki bir ilişkiyi yeniden canlandırmak heyecan verici olabilir, ancak zorluklarla da birlikte gelir.

Karar vermeden önce, bunun her ikiniz için de gerçekten doğru yol olup olmadığını düşünmek önemlidir. Unutmayın, bir ilişki ancak içinde yer alan her iki taraf veya tüm taraflar gerçekten bunun olmasını istiyorsa işe yarar. Hem siz hem de partneriniz/partnerleriniz denemek istiyorsanız, devam edin, ancak dikkatli olun.



