Eski sevgilinize dönmeyi mi düşünüyorsunuz Kendinize şu soruyu sorun
Eski sevgilinizle yeniden bir araya gelmek cazip gelebilir, ancak dikkatli bir değerlendirme gerektirir. İlk ayrılığın nedenlerini, her iki tarafın da uzlaşmaya istekli olup olmadığını ve o zamandan bu yana büyüme ve hedeflerdeki değişiklikleri düşünün. Karşılıklı anlayışın sağlanması, geçmişteki hataların tekrarlanmasını önleyebilir.
Dürüst olalım, eski sevgilinizi unutmak çocuk oyuncağı değil. Bu kişiyi bir süredir tanıyor olmanız, bir tür rahatlık sağlıyor. Ve yeni bir ilişkiye başlamak yine zor bir iş. Hepimiz bir noktada eski sevgilimizle yeniden bir araya gelmeyi düşünmüş olabiliriz. Ancak dalmadan önce bir adım geri çekilin ve kendinize şu önemli soruları sorun.