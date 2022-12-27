Eski sevgilinizi pişman etmenin 7 yolu

İLETİŞİMİ AZALTIN AMA İZLEYİN

Bir ayrılık sonrası yapılabilecek en yanlış şey, eski sevgiliyle iletişimi devam ettirmektir. Ama neden sizi terk eden biriyle konuşmak isteyesiniz ki? Sizi terk eden sevgilinizle konuşmanız ona hala bağımlı olduğunuz hissini yaratır ve karşı tarafa güven verir. Unutmayın ki bir şeye ulaşmak kolaylaştığında, o şey çekiciliğini yitirir.

YEDEK PLAN OLMAYIN

Eğer sevgilinizin sizi terk ettiği için pişmanlık duymasını istiyorsanız o kişi için alternatif bir seçenek olmayın. İletişimi olabildiğince azaltın ama hayatınıza devam ettiğinizi göstermek için sosyal medyada takipleşmeye devam edin.