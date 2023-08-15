Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi

Bazen yanlış olduğunuzu bilseniz de değer verdiğiniz bir ilişkinin bitmesi sizi üzer. Hele ayrılık sizin kararınızla olmadıysa daha da can sıkıcı olabilir. Bu süreçte kendinizi suçlamanız da muhtemeldir. Ancak hala ou seviyorsanız bu çok da objektif değildir. Peki eski sevgilinizi neden aklınızdan çıkaramıyorsunuz?

Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi - 1

YALNIZ HİSSETMEK

Eski aşkınızdan vazgeçememenizin sebebi şu anda yalnız olmanızdır. Ancak bu hemen yeni bir aşka yelken açmanız demek değil tam aksine kendinize odaklanmanız gerektiğini gösterir. Unutmayın size iyi gelmeyen bir ilişkide olmaktansa bekar kalmak daha iyidir.

N-LIFE HABERLERİ

Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi - 2

GÜVEN KAYBI

Sağlıklı olmayan bir ilişkiden çıktıysanız, birlikteyken kendinize olan güveniniz sarsılmış olabilir. Size kendinizi kötü hissettirdikten sonra sevgilinizin onayını almaya alışmış olabilirsiniz. Zaten ayrılık sonrası özlediğiniz şey onaylanma ihtiyacıdır. Bu sebeple onaylanma ihtyiacınızı kendi kendinize yeterek karşılamalısınız.

Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi - 3

SOSYAL MEDYADAN TAKİP

Eğer ilişkiniz bittiyse eski sevgilinizi unutmak için yapabileceğiniz ilk hamle sosyal medya hesaplarınızdan takibi bırakmak olacaktır. Çünkü aklınızdan çıkaramadığınız eski sevgilinizle kurduğunuz herhangi bir iletişim, geçmişin anılarını ve hatta gelecek hayallerini tetikleyecektir.

Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi - 4

AKLINIZA GELEN GÜZEL ZAMANLAR

İlişkiniz bittikten sonra aklınıza ilk gelen geçirdiğiniz güzel günler olacaktır. Bu çok doğal bir durum olsa da objektif olup ayrılığı değerlendirdiğinizde her şeyin düşündüğünüz kadar tozpembe olmadığını fark edebilirsiniz.

Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi - 5

İLETİŞİMİ SÜRDÜRMEK

Ayrılık sonrası eski sevgilinizle hala iletişim halinde olduğunuz için hayatınıza devam etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer aynı arkadaş ortamına sahipseniz ya da aynı iş yerindeyseniz bunu birden kesmek mümkün olmasa da sınırlayın. Çünkü bu süreçte hissettiğiniz o boşluk hissi, geçicidir. 

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