Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi
Bazen yanlış olduğunuzu bilseniz de değer verdiğiniz bir ilişkinin bitmesi sizi üzer. Hele ayrılık sizin kararınızla olmadıysa daha da can sıkıcı olabilir. Bu süreçte kendinizi suçlamanız da muhtemeldir. Ancak hala ou seviyorsanız bu çok da objektif değildir. Peki eski sevgilinizi neden aklınızdan çıkaramıyorsunuz?
YALNIZ HİSSETMEK
Eski aşkınızdan vazgeçememenizin sebebi şu anda yalnız olmanızdır. Ancak bu hemen yeni bir aşka yelken açmanız demek değil tam aksine kendinize odaklanmanız gerektiğini gösterir. Unutmayın size iyi gelmeyen bir ilişkide olmaktansa bekar kalmak daha iyidir.