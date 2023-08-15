Eski sevgilinizi unutamamanızın 5 sebebi

İLETİŞİMİ SÜRDÜRMEK

Ayrılık sonrası eski sevgilinizle hala iletişim halinde olduğunuz için hayatınıza devam etmekte zorlanıyor olabilirsiniz. Eğer aynı arkadaş ortamına sahipseniz ya da aynı iş yerindeyseniz bunu birden kesmek mümkün olmasa da sınırlayın. Çünkü bu süreçte hissettiğiniz o boşluk hissi, geçicidir.