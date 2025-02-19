Eski sevgilinizin size geri döneceğini gösteren 5 işaret

Eğer ayrılık sebepleri arasında şiddet ya da taciz gibi tehlikeli davranışlar bulunmuyorsa, bu ilişkinin bir şansının olduğunu gösterebilir. Kariyer, kişilik farklılıkları, mesafe ve eğitim gibi gerekçeler nedeniyle sona eren romantik ilişkilerde, genellikle partnerlerin yeniden bir araya geldikleri gözlemlenmiştir.

Özellikle ilişki karşılıklı konuşarak sona ermişse, iki tarafın da hayatında henüz kimse yoksa ve iletişim belirli aralıklarla devam ediyorsa, barışma olasılığı çok daha yüksektir.