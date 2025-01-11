Eski sevgiliyi unutmanın 6 yolu
Romantik bir ilişkinin sona ermesi, zihin ve ruh üzerinde derin izler bırakabilir. Eski sevgiliyi unutmak, özellikle duygusal bağların güçlü olduğu durumlarda oldukça zorlayıcı olabilir ancak ruh sağlığı için doğru adımların atılmasıyla bu sancılı süreç iyileşebilir. İşte eski sevgiliyi unutmanın 6 yolu:
DUYGUSAL MESAFE KOYUN
İlk adım, eski partnerinizle tüm iletişimi kesmek olacaktır. Sosyal medyada takibi bırakmak, eski fotoğrafları silmek ve gereksiz konuşmalardan kaçınmak, duygusal iyileşme sürecinizi hızlandırabilir.