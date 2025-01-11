Eski sevgiliyi unutmanın 6 yolu

Eski sevgiliyi unutma süreci zaman alabilir ve herkesin bu yolu farklı şekilde kat etmesi doğaldır. Önemli olan, kendinize karşı sabırlı olmanız ve iyileşmek için gerekli adımları atmanızdır. Unutmayın, her son yeni bir başlangıcın habercisidir.