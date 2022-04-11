Eşler arasında tartışmalar neden sonuca ulaşamıyor?

Eşler tartışırken sadece ana konuya odaklanmak yerine, yıllar önce yaşanan başka konuları tekrarlamak

Eşlerin birbirlerine olan sevgi ve hayranlık duygusunun hala olup olmadığı, geçmişlerine nasıl baktıklarıyla anlaşılabilir. Nasıl mı? Eğer bir ilişki/evlilik iyi gidiyorsa, anlatılan bütün anılar olumludur; eğer ilişki/evlilik iyi gitmiyorsa, anlatılan bütün anıların içinde bir yerlerde mutlaka olumsuzluk yer alır.

Örneğin; bir evli çiftin en mutlu olduğu anıları düğün ve o ana ait anılarıdır. Çift, ilişkilerini ve duygularını en yoğun, doruk noktasında yaşadıkları dönemde, düğünleri hakkında en güzel hikayelerden bahsederken; ilişkideki duygularının azaldığı, yoruldukları dönemde ise düğünde istenilen ikramların yeterli olmayışından söz eder.

Geçmiş, sizin şimdiki ilişkinize ve duygularınıza yön verir belki, ama geçmişte yaşanan olayların şu anki tartıştığınız konuyla bir bağlantısı olmamasından dolayı, ne şu anki tartışmayı çözebilir ne de ilişkinizi eskisinden daha mutlu ve dengeli bir şekilde yaşayabilirsiniz.

Geçmişteki olaylar ancak ilişki içerisindeki olumlu duygulardan, sevgiden, aşktan bahsettiğinizde size fayda sağlayacaktır.