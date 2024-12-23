Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun

Evlilik öncesi süreç hem kadın hem erkek için mutluluk ve stresin birleştiği bir dönemdir. Ancak evlenmeden önce bazı sıkıntıları çözmek ilişkinizin geleceği için önemlidir. İşte daha mutlu bir evlilik için halletmeniz gerekenler...

Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun - 1

1- BİR ANLAŞMAZLIK SONRASI NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ?

Birlikteyken hayatın her zaman harika olmayacağını fark etmek, fikir ayrılıklarına düşebileceğiniz anlar olacağını bilmek önemlidir. Önemli olan anlaşmazlıklarınızın veya tartışmalarınızın günlük hayatınıza sızmasına izin vermemenizdir. Bu sebeple evlilik öncesinde, partnerinizi anlamaya çalışmak size ilerleyen süreçte mutluluğunuz konusunda yardımcı olacaktır.

N-LIFE HABERLERİ

Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun - 2

2- GÖREV VE SORUMLULUKLARIN PAYLAŞIMI

Evlilik öncesi ev içi görev dağılımı ve bu konudaki beklentiler arasında bir konuşma yapmak sizin için iyi olacaktır. Bu sorumluluklar söz konusu olduğunda her biriniin diğerinden ne beklediğini bilmek ve işleri bölüşmek aranızda tartışma çıkmasını önleyecektir.

Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun - 3

3- ÇOCUK KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARIN

Çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize karar vermek hayatınızın akışını değiştirebilir. Çünkü bir evlat sahibi olmak, hem sizler hem de ilişkiniz için değişime sebep olacaktır. Tüm bunları evlilik öncesi konuşmak, daha sonra yaşanabilecek olası anlaşmazlıkları önlemenizi sağlar.

Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun - 4

4- HER İKİ TARAF İÇİN DE YAŞAM DENGESİ KURMAK

Eşinizle sürekli birlikte vakit geçirmek için yaratılmadığınızı kabul etmelisiniz. Evlendiğinizde de zaman zaman arkadaşlarınızla dışarı çıkabilir ya da kendinize ait olabilecek bir hobi edinebilirsiniz. Bu hem sizi hem partnerinizi mutlu edecek, birlikte geçirdiğiniz vakitlerin kalitesini de arttıracaktır.

Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun - 5

5- BİRBİRİNİZ İÇİN ANLAMLI ZAMAN NASIL YARATILIR?

Yoğun programlar, iş gücü, günlük stres gibi faktörler zaman zaman ilişkinizin önüne geçebilir. İşte böyle durumlarda dengeyi kurmak önemlidir. Bu sebeple evlilik öncesi aranızdaki bağı her geçen gün nasıl kuvvetlendirebileceğinize dair konuşmak, beklentilerinizi paylaşmak baş başa geçireceğiniz vakitlerin kalitesinin artmasına yardımcı olacaktır.

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