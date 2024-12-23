Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun
Evlilik öncesi süreç hem kadın hem erkek için mutluluk ve stresin birleştiği bir dönemdir. Ancak evlenmeden önce bazı sıkıntıları çözmek ilişkinizin geleceği için önemlidir. İşte daha mutlu bir evlilik için halletmeniz gerekenler...
1- BİR ANLAŞMAZLIK SONRASI NASIL HAREKET ETMELİSİNİZ?
Birlikteyken hayatın her zaman harika olmayacağını fark etmek, fikir ayrılıklarına düşebileceğiniz anlar olacağını bilmek önemlidir. Önemli olan anlaşmazlıklarınızın veya tartışmalarınızın günlük hayatınıza sızmasına izin vermemenizdir. Bu sebeple evlilik öncesinde, partnerinizi anlamaya çalışmak size ilerleyen süreçte mutluluğunuz konusunda yardımcı olacaktır.