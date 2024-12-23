Evlenmeden önce çözmeniz gereken 5 sorun

3- ÇOCUK KONUSUNDA ANLAŞMAYA VARIN

Çocuk sahibi olmak isteyip istemediğinize karar vermek hayatınızın akışını değiştirebilir. Çünkü bir evlat sahibi olmak, hem sizler hem de ilişkiniz için değişime sebep olacaktır. Tüm bunları evlilik öncesi konuşmak, daha sonra yaşanabilecek olası anlaşmazlıkları önlemenizi sağlar.