Evlenmeden önce eşinize sormanız gereken 10 önemli soru
Ömür boyu sürecek bir ortaklık kurmak iletişim, güven ve ortak hedefler gerektirir. Finans, çocuk istekleri, çatışma çözümü, aile rolleri, sorumluluklar, finansal alışkanlıklar, kariyer hedefleri, pazarlık edilemez konular ve karar alma süreçlerini erken tartışmak yanlış anlaşılmaları önleyebilir ve ilişkinizi güçlendirebilir. Bu konuşmalar güçlü ve kalıcı bir ilişkinin temelini oluşturur.
Ömür boyu sürecek bir ortaklık kurmak sevgiden fazlasını gerektirir; iletişim, güven ve ortak hedefler gerektirir. Erken dönemde dürüst ve anlamlı konuşmalar yapmak güçlü ve kalıcı bir ilişkinin temelini oluşturmanıza yardımcı olabilir. Bu tartışmalar yanlış anlaşılmaları önleyebilir ve sizi bir çift olarak yakınlaştırabilir.
1. FİNANSAL HEDEFLERİNİZ NELER?
Para, çiftlerin tartışmasının en önemli nedenlerinden biridir, bu yüzden erken ele almaya değer. Ev satın almayı, dünyayı gezmeyi veya erken emekli olmayı mı hayal ediyorlar? Onların finansal önceliklerini anlamak ve bunları başarmak için nasıl birlikte çalışabileceğinizi bilmek, sizi gelecekteki yanlış anlamalardan ve para stresinden kurtarabilir.