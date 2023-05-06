Evliliğe dair 10 önemli ders

1- OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN UZAKLAŞIN

Yapıcı ya da yıkıcı tüm eleştiriler, istediğimizi elde etmekte başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda bir tür suistimaldir. Çünkü partnerlerimizde eleştirdiğimiz özellikler genellikle kendimizle ilgili hoş olmayan gerçeklerin yansımalarıdır. Bu sebeple onu eleştirmek yerine partnerizdeki belirli bir özelliğin sizi neden bu kadar rahatsız ettiğini keşfedin.