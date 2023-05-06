Evliliğe dair 10 önemli ders

Çiftlerin hayallerindeki ilişkiyi gerçekleştirmelerine yardımcı olmak için birlikte çalışan ünlü ilişki uzmanları Dr. Harville Hendrix ve Helen LaKelly Hunt, rüya gibi bir evlilik inşa etmenin temel taşlarını anlattı. İşte detaylar...

Evliliğe dair 10 önemli ders - 1

1- OLUMSUZ DÜŞÜNCELERDEN UZAKLAŞIN

Yapıcı ya da yıkıcı tüm eleştiriler, istediğimizi elde etmekte başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda bir tür suistimaldir. Çünkü partnerlerimizde eleştirdiğimiz özellikler genellikle kendimizle ilgili hoş olmayan gerçeklerin yansımalarıdır. Bu sebeple onu eleştirmek yerine partnerizdeki belirli bir özelliğin sizi neden bu kadar rahatsız ettiğini keşfedin.

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Evliliğe dair 10 önemli ders - 2

2- PARTNERİNİZİ BİREY OLARAK KABUL EDİN

Yüzeysel olarak partnerimizin başka bir insan olduğunu anlasak da derinlerde onu kendimizin bir uzantısı olarak görürüz. Ancak partnerinizi farklı algılara, duygulara ve deneyimlere sahip biri olarak kabul etmek ilişkiniz için faydalı olacaktır.

Evliliğe dair 10 önemli ders - 3

3- BİRBİRİNİZE ZAMAN AYIRIN

Gün içinde yakınlaşmanızı engelleyecek ya da birlikte geçirdiğiniz zamanı kısıtlayacak faaliyetlerinizi listeleyin. Bunlar yerine birlikte etkinlik yaparak birbirinize daha çok zaman ayırın.

Evliliğe dair 10 önemli ders - 4

4- SUÇLAYICI İFADELERDEN KAÇININ

Eğer olumlu bir şey kastetmiyorsanız "sen" kelimesinden kaçının. Partnerinizi suçlamak yerine nasıl hissettiğinizi söylemeyi denemelisiniz.

Evliliğe dair 10 önemli ders - 5

5- KOŞULSUZ FEDAKARLIKLAR YAPIN

Partnerinize yönelik koşulsuz fedakarlıklar içinde olun. Bu tarz söylemleri ve davranışları kabul etmeyi öğrenin.

Evliliğe dair 10 önemli ders - 6

6- EĞLENCELİ AKTİVİTELER YAPIN

Partnerinizle eğlenmek için yüksek enerjili aktivitelerin bir listesini yapın. Haftada en az bir kez eğlenceli bir aktivitenin tadını çıkarmaya söz verin.

Evliliğe dair 10 önemli ders - 7

7- PARTNERİNİZE KARŞI POZİTİF OLUN

Partnerinizi iltifatlarla doldurun. Düzenli olarak partnerinize onun hakkında sevdiğiniz şeyleri söyleyin.

Evliliğe dair 10 önemli ders - 8

8- NASIL İLETİŞİM KURMANIZ GEREKTİĞİNİ ÖĞRENİN

Bilinçli bir evlilikte en önemli adım nasıl konuşulacağını öğrenmektir.

Partnerinizin ne söylediğini anladığınızdan emin olmak için kontrol edin (yansıtma), katılmasanız bile partnerinizin söylediklerinin mantıklı olduğunu belirtin (onaylayarak) ve bir hikaye anlattığında veya bir fikir beyan ettiğinde partnerinizin duygularını tanıyın (empati yapmak).

Evliliğe dair 10 önemli ders - 9

9- MONOLOGLARI DİYALOGLARLA DEĞİŞTİRİN

Yansıtma, doğrulama ve empati taktiğini kullanarak diyalog kurmayı öğrenin. Bu yalnızca partnerinizle değil, herkesle olan ilişkinizi geliştirir.

Evliliğe dair 10 önemli ders - 10

10- İLİŞKİNİZİ HAYALİNİZDEKİ EVLİLİĞE DÖNÜŞTÜRÜN

Partnerinizi, bütünlüğe giden yolculuğunuzun planını elinde tutan kişi olarak görmeniz, aranızdaki tüm uyumsuzluklara rağmen evlilik yolculuğunda birlikte hareket etmenizini kolaylaştıracaktır.

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