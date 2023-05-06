Evliliğe dair 10 önemli ders

Yapıcı ya da yıkıcı tüm eleştiriler, istediğimizi elde etmekte başarısız olmakla kalmaz, aynı zamanda bir tür suistimaldir. Çünkü partnerlerimizde eleştirdiğimiz özellikler genellikle kendimizle ilgili hoş olmayan gerçeklerin yansımalarıdır. Bu sebeple onu eleştirmek yerine partnerizdeki belirli bir özelliğin sizi neden bu kadar rahatsız ettiğini keşfedin.
Yüzeysel olarak partnerimizin başka bir insan olduğunu anlasak da derinlerde onu kendimizin bir uzantısı olarak görürüz. Ancak partnerinizi farklı algılara, duygulara ve deneyimlere sahip biri olarak kabul etmek ilişkiniz için faydalı olacaktır.
Gün içinde yakınlaşmanızı engelleyecek ya da birlikte geçirdiğiniz zamanı kısıtlayacak faaliyetlerinizi listeleyin. Bunlar yerine birlikte etkinlik yaparak birbirinize daha çok zaman ayırın.
Eğer olumlu bir şey kastetmiyorsanız "sen" kelimesinden kaçının. Partnerinizi suçlamak yerine nasıl hissettiğinizi söylemeyi denemelisiniz.
Partnerinize yönelik koşulsuz fedakarlıklar içinde olun. Bu tarz söylemleri ve davranışları kabul etmeyi öğrenin.
Partnerinizle eğlenmek için yüksek enerjili aktivitelerin bir listesini yapın. Haftada en az bir kez eğlenceli bir aktivitenin tadını çıkarmaya söz verin.
Partnerinizi iltifatlarla doldurun. Düzenli olarak partnerinize onun hakkında sevdiğiniz şeyleri söyleyin.
Bilinçli bir evlilikte en önemli adım nasıl konuşulacağını öğrenmektir.
Partnerinizin ne söylediğini anladığınızdan emin olmak için kontrol edin (yansıtma), katılmasanız bile partnerinizin söylediklerinin mantıklı olduğunu belirtin (onaylayarak) ve bir hikaye anlattığında veya bir fikir beyan ettiğinde partnerinizin duygularını tanıyın (empati yapmak).
Yansıtma, doğrulama ve empati taktiğini kullanarak diyalog kurmayı öğrenin. Bu yalnızca partnerinizle değil, herkesle olan ilişkinizi geliştirir.
Partnerinizi, bütünlüğe giden yolculuğunuzun planını elinde tutan kişi olarak görmeniz, aranızdaki tüm uyumsuzluklara rağmen evlilik yolculuğunda birlikte hareket etmenizini kolaylaştıracaktır.