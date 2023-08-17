Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret
Her insanın hayatında bir kez yaşanan ve ömür boyu unutulmayan nadir anları vardır. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Ancak yepyeni bir hayata adım atmadan önce ilişkinizden emin olmanız gerekir. İşte evlilik teklifi için çok erken olduğunun 10 işareti...
1- İLİŞKİNİN İLK AYLARINDAYSANIZ
Uzmanlar ilişkilerde altı aydan iki yıla kadar her şeyin mükemmel görünebileceğini söylüyor. Eğer bu süreç içerisinde kimyanızın iyi olduğunu düşünüyor ve bir an evvel evlenmek istiyorsanız acele etmemelisiniz. Çünkü bu uyum, ömür boyu sürecek bir bağlılık için hazır olduğunuz anlamına gelmez.