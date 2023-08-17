Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret

1- İLİŞKİNİN İLK AYLARINDAYSANIZ

Uzmanlar ilişkilerde altı aydan iki yıla kadar her şeyin mükemmel görünebileceğini söylüyor. Eğer bu süreç içerisinde kimyanızın iyi olduğunu düşünüyor ve bir an evvel evlenmek istiyorsanız acele etmemelisiniz. Çünkü bu uyum, ömür boyu sürecek bir bağlılık için hazır olduğunuz anlamına gelmez.