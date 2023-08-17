Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret

Her insanın hayatında bir kez yaşanan ve ömür boyu unutulmayan nadir anları vardır. Evlilik de bunlardan bir tanesidir. Ancak yepyeni bir hayata adım atmadan önce ilişkinizden emin olmanız gerekir. İşte evlilik teklifi için çok erken olduğunun 10 işareti...

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 1

1- İLİŞKİNİN İLK AYLARINDAYSANIZ

Uzmanlar ilişkilerde altı aydan iki yıla kadar her şeyin mükemmel görünebileceğini söylüyor. Eğer bu süreç içerisinde kimyanızın iyi olduğunu düşünüyor ve bir an evvel evlenmek istiyorsanız acele etmemelisiniz. Çünkü bu uyum, ömür boyu sürecek bir bağlılık için hazır olduğunuz anlamına gelmez.

N-LIFE HABERLERİ

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 2

2- PARTNERİNİZİ ÇOK İYİ TANIMIYORSANIZ

Bir ilişkide biraz gizem heyecan yaratabilir ama partnerinizi yeni tanımaya başlıyorsanız ve henüz sağlam bir temel oluşturmadıysanız evlilik sürecine girmek doğru bir hamle olmayabilir.

Partnerinize sorular sormak, onu daha derinden anlamaya çalışmak ve ilişkinin gelişmesi için zaman tanımak, kararınızı netleştirmenize yardımcı olabilir.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 3

3- İLİŞKİNİZDE GÜVENSİZ YA DA İSTİKRARSIZ HİSSEDİYORSANIZ

Evlenme teklif etmeden önce partnerinizle tamamen rahat hissetmeniz ve temel değerler açısından uyumlu olmanız çok önemlidir. İlişkiniz istikrarsız geliyorsa veya ilişkinin bugün olduğu haliyle tamamen güvende olduğunuza ikna olmadıysanız, evlenme teklif etmek için çok erken olabilir.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 4

4- HENÜZ AİLELERİ, ARKADAŞLARI TANIŞTIRMADIYSANIZ

Biriyle evlenmeye karar verdiğinizde o kişi aileniz ve sosyal yaşamınıza da dahil olacaktır. Partnerinizin arkadaşları veya sevdikleriyle henüz tanışmadıysanız ya da onu kimseyle tanıştırmadıysanız nişan için çok erken olabilir.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 5

5- GELECEK HAKKINDA AYRINTILI KONUŞMADIYSANIZ

Bu basit gibi görünebilir, ancak geleceğiniz hakkında konuşmak evlilik kararı öncesi gözden geçirmeniz gereken bir durumdur.

Partnerinizle gelecek planlarınız, düşünceleriniz, ihtiyaçlarınız ve arzularını tartışırken kendinizi rahat hissetmelisiniz.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 6

6- KARAR VERMENİZ İÇİN BASKI ALTINDA HİSSETMEK

Yakın çevreniz evlilik kararı konusunda size sürekli sorular sorduğunda hala emin değilseniz; bir adım geri çekilin ve nasıl hissettiğinizi düşünün.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 7

7- ÇÖZMENİZ GEREKEN SORUNLARIN OLMASI

Eğer ilişkinizde çözemediğiniz ya da üzerini örttüğünüz sorunlarınız varsa evlilik kararı öncesi bunları çözmelisiniz. Aksi halde bir ömür boyu sürecek yolculuğunuzda aynı sorunları tekrar tekrar yaşayabilirsiniz.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 8

8- ÖNEMLİ BİR ÇATIŞMA YAŞAMADIYSANIZ

Zorlukların üstesinden birlikte gelmediyseniz, evlenme teklif etmek için çok erken olabilir. Çünkü ilişkiler, güçlükler veya zorluklarla karşılaştıklarında büyüyüp güçlenebilir.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 9

9- PARTNERİNİZLE GÜÇLÜ BİR DUYGUSAL BAĞINIZ YOKSA

Fiziksel olarak etkilendiğiniz partnerinizle duygusal bir bağ kurmadıysanız muhtemelen evlenme teklif etmek için çok erkendir. "Partneriniz sizi duygusal olarak görüyor mu?", "Kimyaya ek olarak karşılıklı bir duygusal yakınlık kurabildiniz mi?" gibi sorulara net bir şekilde cevap veremiyorsanız evlilik teklif etmek için acele etmeyin.

Evlilik teklif etmek için çok erken olduğunu gösteren 10 işaret - 10

10- FİZİKSEL REAKSİYON GÖSTERİYORSANIZ

Evlilik teklifi için karar verirken sezginize güvenin. Eğer evlenme teklif etmeyi düşündüğünüzde hissettiğiniz heyecandan çok korkuysa dikkatli olun ve doğru zamanı bekleyin.

Kendinizden emin olarak güvenli bir şekilde evlilik kararınızın arkasındaysanız doğru yoldasınız demektir.

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