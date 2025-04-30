Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin

Partnerler artık hayallerini paylaşmayabilir, birlikte plan yapmayabilir veya hatta tutkuyla tartışmayabilirler. Bunun yerine, pratik meseleleri ele alarak ancak bunun ötesinde herhangi bir yakınlıktan kaçınarak oda arkadaşları gibi bir arada yaşarlar. Ancak bu sakinliğin bir bedeli vardır. Bir zamanlar sahip oldukları bağ artık zayıfladı ve sessiz boşanmalar artıyor.



Siz ve eşinizin sessiz boşanma sürecinden geçip geçmediğinizi nasıl anlarsınız?



Sessiz boşanma düşündüğünüzden daha derindir. Tek bir olayın sonucu değil, birçok olayın doruk noktasıdır. Sessiz ve neredeyse görünmez belirtileri belirlemek zor olabilir. İşte evinizde sessiz bir boşanmanın hazırlanıyor olabileceğini gösteren 5 işaret. Bu kırmızı bayrakların üstesinden gelmek, evliliğin gelişmesi için çok önemlidir.



