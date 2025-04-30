Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin
Günümüzde birçok modern evlilik, çiftlerin duygusal bir bağ kurmadan, adeta sadece oda arkadaşı gibi birlikte yaşadığı sessiz bir krizle karşı karşıya. Bu durum, "sessiz boşanma" olarak adlandırılıyor. Sessiz boşanma; iletişim eksikliği, çatışmaların bile yaşanmaması ve ortak hayallerin kalmamasıyla kendini gösteriyor. Peki, sessiz boşanma tam olarak nedir?
Partnerinizle kavga ediyor musunuz? Kavga, illa ki hararetli tartışmalar veya kapıları çarpmak anlamına gelmez. İki kişi bir çatı altında bir araya gelip hayatlarını paylaştıklarında, kavga etmeleri kaçınılmazdır.
Bu tartışmalar yoksa, evliliğinize yakından bakmanızın zamanı geldi. Çünkü bugün, birçok evde, bir evlilikteki en gürültülü sorun belirtileri anlaşmazlıklar değil, sessizliklerdir. Bazen, çok şey anlatan sessizliktir. Hiç sessiz boşanmayı duydunuz mu?