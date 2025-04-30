Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin

Günümüzde birçok modern evlilik, çiftlerin duygusal bir bağ kurmadan, adeta sadece oda arkadaşı gibi birlikte yaşadığı sessiz bir krizle karşı karşıya. Bu durum, "sessiz boşanma" olarak adlandırılıyor. Sessiz boşanma; iletişim eksikliği, çatışmaların bile yaşanmaması ve ortak hayallerin kalmamasıyla kendini gösteriyor. Peki, sessiz boşanma tam olarak nedir?

Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin - 1

Partnerinizle kavga ediyor musunuz? Kavga, illa ki hararetli tartışmalar veya kapıları çarpmak anlamına gelmez. İki kişi bir çatı altında bir araya gelip hayatlarını paylaştıklarında, kavga etmeleri kaçınılmazdır.

Bu tartışmalar yoksa, evliliğinize yakından bakmanızın zamanı geldi. Çünkü bugün, birçok evde, bir evlilikteki en gürültülü sorun belirtileri anlaşmazlıklar değil, sessizliklerdir. Bazen, çok şey anlatan sessizliktir. Hiç sessiz boşanmayı duydunuz mu?

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Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin - 2

SESSİZ BOŞANMA NEDİR?

Sessiz boşanma, yasal bir terim olmasa da, eşlerin evli kalmaya devam ettiği ancak duygusal, zihinsel ve sıklıkla fiziksel olarak birbirlerinden kopuk yaşadıkları bir durumdur.


Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin - 3

Sessiz boşanmayı yıkıcı yapan şey, belirtilerinin genellikle fark edilmemesidir. Burada çiftler bir evi paylaşır, çocuk yetiştirir ve görünüşlerini korurlar. Evet, toplum içinde ruh eşleri gibi görünebilirler ve içlerinde olaylı olmayan bir evlilikleri olabilir.

Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin - 4

Partnerler artık hayallerini paylaşmayabilir, birlikte plan yapmayabilir veya hatta tutkuyla tartışmayabilirler. Bunun yerine, pratik meseleleri ele alarak ancak bunun ötesinde herhangi bir yakınlıktan kaçınarak oda arkadaşları gibi bir arada yaşarlar. Ancak bu sakinliğin bir bedeli vardır. Bir zamanlar sahip oldukları bağ artık zayıfladı ve sessiz boşanmalar artıyor.

Siz ve eşinizin sessiz boşanma sürecinden geçip geçmediğinizi nasıl anlarsınız?

Sessiz boşanma düşündüğünüzden daha derindir. Tek bir olayın sonucu değil, birçok olayın doruk noktasıdır. Sessiz ve neredeyse görünmez belirtileri belirlemek zor olabilir. İşte evinizde sessiz bir boşanmanın hazırlanıyor olabileceğini gösteren 5 işaret. Bu kırmızı bayrakların üstesinden gelmek, evliliğin gelişmesi için çok önemlidir.

Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin - 5

İletişim eksikliği: Konuşmalar, sağlıklı bir ilişkinin kalbidir ve aynı şey evlilikler için de geçerlidir. Sessiz bir boşanmanın en önemli işaretlerinden biri, bu konuşmaların eksikliğidir. Hayalleriniz, geleceğiniz ve duygularınız hakkında anlamlı konuşmalarınız ortadan kalktıysa veya ev işlerine dönüştüyse, sorun sizi bekliyor demektir.

Çatışmaların olmaması: İki kişi bir araya geldiğinde anlaşmazlıklar yaygındır. Bu nedenle, çatışma yoksa, bunun nedeni muhtemelen evliliğinizin sessiz boşanmaya doğru kaymasıdır. Partnerlerin anlaşmazlıklara katılmaması, daha derin bir geri çekilmeye işaret eder. Gözle görünenin ötesinde şeyler vardır.


Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin - 6

Fiziksel veya duygusal bağlantı yok: Partneriniz fiziksel ve duygusal olarak mesafeliyse, bu açık bir işarettir. Yakınlık eksikliği kırmızı bayraktır ve bir hayat arkadaşı yerine bir oda arkadaşı gibi yaşadığınızı ima eder.

Paylaşılan hayaller yok: Paylaşılan hayallerin veya hedeflerin olmaması, ölmekte olan bir evliliğin işaretidir. Bu noktada, çiftler ayrı hayatlar sürmeye başlar.

Kayıtsızlık: Sessiz boşanmanın en kötü belirtilerinden biri, birbirlerinin hayatlarına karşı kayıtsızlıktır. Birbirlerinin hayatlarında neler olup bittiğini bilmeye karşı ilgisizlik veya diğer kişinin duygularına veya faaliyetlerine karşı kayıtsızlık göstermek, soruna işaret eder.


Evliliklerde "sessiz boşanma": Bu 5 işareti görmezden gelmeyin - 7

Sessiz boşanmayı fark etmek, bununla başa çıkmanın ilk adımıdır. Partnerinizle dürüst bir konuşma yapmakla başlar. Siz ve partneriniz arasında büyüyen mesafeyi kabul etmek ilk adımdır. Daha sonra, gerekirse profesyonellerden yardım alabilirsiniz.

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