Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor

Evliliğin gelişmesi için aşktan fazlası gerekir. Arkadaşlığa odaklanın, toplumsal baskıdan kaçının, aşırı sahiplenici olmaktan kaçının, açık iletişimi sürdürün, birbirinizi takdir edin, öz bakımı önceliklendirin ve romantizmi canlı tutun. Bu temel ipuçları güçlü, kahkaha dolu ve sevgi dolu bir ortaklık kurmanıza yardımcı olarak evlilik yolculuğunu neşeli hale getirir.

Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor - 1

Evlilik güzel bir ortaklık olabilir, ancak gerçekçi olalım. İşe yaraması için aşktan fazlası gerekir. Bazı yaygın hatalar, mutlu son hayalinizi kaydolmadığınız dram dolu bir realite şovuna dönüştürebilir. Ancak endişelenmeyin! Biraz farkındalıkla, bu tuzaklardan uzak durabilir ve evliliğinizi canlı tutabilirsiniz.




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Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor - 2

1- ARKADAŞ OLUN

Evlilik sadece romantik ortaklar olmakla ilgili değildir; aynı zamanda en iyi arkadaşlar olmakla da ilgilidir. Sadece "koca" veya "karı" rollerine odaklanıyorsanız, gülmeyi, iç şakalar yapmayı ve arkadaş olarak birbirinizin arkadaşlığından zevk almayı unutabilirsiniz. Sağlam bir arkadaşlık mutlu bir evliliğin temelidir.


Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor - 3

2- YAŞ VE TOPLUMSAL BASKI NEDENİYLE EVLENMEYİN

Ailenizden, arkadaşlarınızdan veya biyolojik saatinizden gelen sıcaklığı mı hissediyorsunuz? Duraklayın. "Yapmanız gerektiği" için evlenmek, ayağınıza uymayan ayakkabılar satın almak gibidir; daha sonra sizi sıkıştırırlar. İyi bir evlilik, toplum için kutucukları işaretlemek değil, sevgiyle ilgilidir.


Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor - 4

3- AŞIRI SAHİPLENİCİ OLMAYIN

Aşk, birine sahip olmak anlamına gelmez. Aşırı sahiplenici olmak eşinizi boğabilir ve gereksiz gerginlik yaratabilir. Güven ve bağımsızlık anahtardır. Birbirinize büyümeleri için alan tanıyın ve bağı boğmak yerine güçlendirin.


Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor - 5

4-İLETİŞİM BOŞLUKLARINDAN KAÇININ

Sessizce davranmak mı? Akıllıca değil. Sorunları halı altına süpürmek mi? Başınıza felaket gelmesi için beklemek. İletişim, her ilişkinin can damarıdır. Konuşun - ister büyük kararlar, ister sizi rahatsız eden küçük şeyler olsun. Dürüst konuşmalar, sorunlar tırmanmadan önce onları çözebilir.

5- BİRBİRİNİZİ HAFİFE ALMAYIN

Bir rutine girmek ve eşinizi takdir etmeyi unutmak kolaydır. Ancak onların çabalarını görmezden gelmek veya her zaman orada olacaklarını varsaymak, bağınızı aşındırabilir. Basit bir "teşekkür ederim" veya küçük bir sevgi hareketi, kıvılcımı canlı tutmak için uzun bir yol kat edebilir.


Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor - 6

6- KENDİNİZE BAKMAYI İHMAL ETMEYİN

Eşinizin ihtiyaçlarını ilk sıraya koymak cazip gelebilir, ancak kendinizi unutmayın. Sağlıklı, mutlu bir birey daha sağlıklı, daha mutlu bir ilişki yaratır. Hobilerinize, arkadaşlarınıza ve kendinize bakmaya zaman ayırın. Bu, bağınızı daha da güçlendirecektir.


Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor - 7

7- ROMATİZM

Romantizm sadece balayı dönemi için değildir. Onun sönmesine izin vermek, evliliğinizde heyecanın bitmesine neden olabilir. Tatlı sürprizler veya hatta sadece rastgele bir "Seni seviyorum" mesajıyla canlı tutun. Küçük şeyler büyülü bir şeye dönüşür.

Evlilik, iniş çıkışlarla dolu bir yolculuktur. Bu yaygın tuzaklardan kaçınarak, sadece güçlü değil aynı zamanda kahkaha, sevgi ve dostluk dolu bir ortaklık kurabilirsiniz. Çünkü günün sonunda, mutlu bir evlilik mükemmel olmakla ilgili değildir; birlikte mükemmel derecede kusurlu olmakla ilgilidir.

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