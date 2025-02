Evliliklerin bitmesine neden olan 7 yaygın hata: Aşktan daha fazlası gerekiyor

4-İLETİŞİM BOŞLUKLARINDAN KAÇININ

Sessizce davranmak mı? Akıllıca değil. Sorunları halı altına süpürmek mi? Başınıza felaket gelmesi için beklemek. İletişim, her ilişkinin can damarıdır. Konuşun - ister büyük kararlar, ister sizi rahatsız eden küçük şeyler olsun. Dürüst konuşmalar, sorunlar tırmanmadan önce onları çözebilir.



5- BİRBİRİNİZİ HAFİFE ALMAYIN



Bir rutine girmek ve eşinizi takdir etmeyi unutmak kolaydır. Ancak onların çabalarını görmezden gelmek veya her zaman orada olacaklarını varsaymak, bağınızı aşındırabilir. Basit bir "teşekkür ederim" veya küçük bir sevgi hareketi, kıvılcımı canlı tutmak için uzun bir yol kat edebilir.