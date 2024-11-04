Film gibi hikaye: İntihar etmek için önüne atladığı trenin makinistiyle evlendi!

Birleşik Krallık'ın Yorkshire bölgesinde film gibi bir olay yaşandı. 33 yaşındaki Charlotte Lay isimli hemşire, intihar etmek için önüne atladığı trenin makinistiyle dünyaevine girdi.

Film gibi hikaye: İntihar etmek için önüne atladığı trenin makinistiyle evlendi! - 1

O dönem travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirten Charlotte Lay, bir sabah işe giderken canına kıymaya karar verdi. Tren raylarına oturup ölümü bekleyen Charlotte Lay, makinistin kendisini erken fark etmesi üzerine son anda ölümden döndü.

Makinist Dave Lay, trenden inerek usulca raylarda oturan Charlotte Lay'e yaklaştı ve kendisini tanıttı. Genç kadına, ''Kendini iyi hissedene kadar yanında oturacağım'' dedi. Dave Lay ile yaklaşık yarım saat sohbet eden Charlotte Lay, en sonunda makinistle birlikte trene binmeyi kabul etti.

N-LIFE HABERLERİ

Film gibi hikaye: İntihar etmek için önüne atladığı trenin makinistiyle evlendi! - 2

Charlotte Lay'i polis gözetimine bıraktıktan sonra yolculuğa devam eden Dave Lay, herhangi bir ruh sağlığı eğitimi almadığını, genç kadına yalnızca içinden geçenleri söylediğini anlattı.

Charlotte Lay, ertesi gün hayatını kurtaran makiniste teşekkür etmek istedi ve Dave Lay'e Facebook üzerinden ulaştı. Dave Lay, Charlotte Lay'e ''İhtiyaç duyduğun her an benimle konuşabilirsin'' yanıtını verdi. O günden sonra sık sık mesajlaşan ikilinin arkadaşlığı, zamanla aşka dönüştü.

Film gibi hikaye: İntihar etmek için önüne atladığı trenin makinistiyle evlendi! - 3

3 yılın sonunda nikah masasına oturan çift, şimdilerde 3 çocuk sahibi.

Charlotte Lay, ''Hikayemi paylaşarak insanların şunu anlamasını umuyorum: Hepimizin ruh sağlığı zaman zaman bozulabilir. Mutlaka bir uzmandan yardım alın ve yakınlarınıza içinizi dökün. Eğer çevrenizde hayattan umudunu kesmiş biri varsa ise lütfen empati kurun ve ona yardım etmeye çalışın. Bu ruh halindeki insanları lütfen görmezden gelmeyin'' ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER