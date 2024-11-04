Film gibi hikaye: İntihar etmek için önüne atladığı trenin makinistiyle evlendi!

O dönem travma sonrası stres bozukluğu yaşadığını belirten Charlotte Lay, bir sabah işe giderken canına kıymaya karar verdi. Tren raylarına oturup ölümü bekleyen Charlotte Lay, makinistin kendisini erken fark etmesi üzerine son anda ölümden döndü.

Makinist Dave Lay, trenden inerek usulca raylarda oturan Charlotte Lay'e yaklaştı ve kendisini tanıttı. Genç kadına, ''Kendini iyi hissedene kadar yanında oturacağım'' dedi. Dave Lay ile yaklaşık yarım saat sohbet eden Charlotte Lay, en sonunda makinistle birlikte trene binmeyi kabul etti.