Floodlighting nedir? Yeni flört trendi

FLOODLİGHTİNG NEDİR?

Bir ilişkiye yeni başladıysanız veya yakın zamanda biriyle görüşmeye başladıysanız, floodlighting hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Siz veya potansiyel partnerinizin 'çok fazla şeyi çok erken' paylaştığını mı düşünüyorsunuz? Hazır olun, çünkü bu sizi gerçekten şok edecek.



Floodlighting, kişinin derin kişisel bilgileri bir kerede paylaştığı manipülatif bir flört taktiğidir. Bu, geçmiş ilişki travmaları veya çocukluk mücadeleleri olabilir. Kişi, sahte bir yakınlık duygusu yaratmak, diğer kişinin empatisini ve güvenini kazanmak veya diğer kişinin sizin bu yönlerinizle 'başa çıkıp çıkamayacağını' görmek için bir ilişkinin çok erken dönemlerinde paylaşımda bulunabilir.



Floodlighting terimi, The Power of Vulnerability: Teachings of Authenticity, Connections and Courage kitabının yazarı Brené Brown tarafından türetilmiştir.