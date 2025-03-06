Floodlighting nedir? Yeni flört trendi
Toksik bir flört trendi olan Floodlighting, duyguları manipüle etmek ve sahte bir yakınlık yaratmak için bir ilişkide çok erken yaşta derin kişisel bilgiler paylaşmayı içerir. Brené Brown tarafından ortaya atılan bu trend, dengesizliğe, sömürüye karşı savunmasızlığa ve güvensizliğe yol açar. Duygusal açıklık çok önemlidir, ancak aşırı paylaşımın olumsuz etkilerinden kaçınmak için ilişkiler doğal olarak gelişmelidir.
Floodlighting, flört oyununda ilgi odağıdır. Peki, 'Aman Tanrım, bir yıl daha, bir flört dönemi daha mı?' diye düşünüyorsanız, flört dünyasında yeni bir trend, ancak ilişkinizde sorunsuz bir şekilde ilerlemek için bunun farkında olmalısınız. Floodlighting, sonsuza dek uzak tutmak isteyeceğiniz toksik bir flört trendidir.