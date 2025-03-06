Floodlighting nedir? Yeni flört trendi

Ayrıca, Floodlighting'i anlamak için, bu tür paylaşımların ardındaki niyetlerin çok yönlü olduğunu ve genellikle birinin acısını dindirmek, bir ilişkideki sadakati ve hoşgörüyü test etmek ve/veya yeni bir bağlantı kurmak gibi bir kombinasyonu içerdiğini görmek gerektiğini söylüyor; bu da 'birbirimizi sadece birkaç haftadır tanıyoruz ama bunu paylaşacağım ve artık en iyi arkadaş olacağız' anlamına geliyor.



“Ne yazık ki bunu yapan hepimiz için (ve kendimi de bu gruba dahil ediyorum), yanıt genellikle aradığımız şeyin tam tersi oluyor: İnsanlar geri çekiliyor ve kapanıyor, bu da utancımızı ve kopukluğumuzu daha da kötüleştiriyor. Kendi rahatsızlığınızı boşaltmak veya bir ilişkide bir hoşgörü barometresi olarak ("Bunu paylaşacağım ve etrafta kalıp kalmayacağını göreceğim") veya bir ilişkiyi ileri sarmak için kırılganlığı kullanamazsınız; bu sadece işbirliği yapmaz.” diyor Brené Brown.





