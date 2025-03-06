Floodlighting nedir? Yeni flört trendi

Toksik bir flört trendi olan Floodlighting, duyguları manipüle etmek ve sahte bir yakınlık yaratmak için bir ilişkide çok erken yaşta derin kişisel bilgiler paylaşmayı içerir. Brené Brown tarafından ortaya atılan bu trend, dengesizliğe, sömürüye karşı savunmasızlığa ve güvensizliğe yol açar. Duygusal açıklık çok önemlidir, ancak aşırı paylaşımın olumsuz etkilerinden kaçınmak için ilişkiler doğal olarak gelişmelidir.

Floodlighting nedir? Yeni flört trendi - 1

Floodlighting, flört oyununda ilgi odağıdır. Peki, 'Aman Tanrım, bir yıl daha, bir flört dönemi daha mı?' diye düşünüyorsanız, flört dünyasında yeni bir trend, ancak ilişkinizde sorunsuz bir şekilde ilerlemek için bunun farkında olmalısınız. Floodlighting, sonsuza dek uzak tutmak isteyeceğiniz toksik bir flört trendidir.


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Floodlighting nedir? Yeni flört trendi - 2

FLOODLİGHTİNG NEDİR?

Bir ilişkiye yeni başladıysanız veya yakın zamanda biriyle görüşmeye başladıysanız, floodlighting hakkında bilgi sahibi olmalısınız. Siz veya potansiyel partnerinizin 'çok fazla şeyi çok erken' paylaştığını mı düşünüyorsunuz? Hazır olun, çünkü bu sizi gerçekten şok edecek.

Floodlighting, kişinin derin kişisel bilgileri bir kerede paylaştığı manipülatif bir flört taktiğidir. Bu, geçmiş ilişki travmaları veya çocukluk mücadeleleri olabilir. Kişi, sahte bir yakınlık duygusu yaratmak, diğer kişinin empatisini ve güvenini kazanmak veya diğer kişinin sizin bu yönlerinizle 'başa çıkıp çıkamayacağını' görmek için bir ilişkinin çok erken dönemlerinde paylaşımda bulunabilir.

Floodlighting terimi, The Power of Vulnerability: Teachings of Authenticity, Connections and Courage kitabının yazarı Brené Brown tarafından türetilmiştir.


Floodlighting nedir? Yeni flört trendi - 3

Brown, aşırı paylaşımın kişinin savunmasızlığını gerçekten göstermediğini, bunun floodlighting olduğunu düşünüyor. "Aşırı paylaşım mı? Savunmasızlık değil; ben buna floodlighting diyorum... Çoğu zaman kendimizi savunmasızlıktan korumak için çok fazla bilgi paylaşıyoruz ve işte nedeni," diyor The Power of Vulnerability kitabında.

"Bu makaleyi yazdığımı ve bunun için çok eleştirildiğimi ve insanların benimle dalga geçtiğini ve incinmiş hissettiğimi söylemekten korkuyorum - samimi bir sohbette birine söylediğim şeyin aynısı. Bu yüzden yaptığım şey, sizi bununla aydınlatmak - sizi çok iyi tanımıyorum veya büyük bir grubun önündeyim veya diğer insanlarla paylaşacak kadar sindiremediğim bir hikaye - ve siz hemen "ellerinizi kaldırın; beni itin" diye cevap veriyorsunuz ve ben de "Gördünüz mü? Kimse beni umursamıyor. Kimse incindiğimi umursamıyor. Biliyordum." diyorum. Kendimizi savunmasızlıktan korumamızın yolu bu. Sadece korkumuzu doğrulayan bir davranışta bulunuyoruz."


Floodlighting nedir? Yeni flört trendi - 4

Ayrıca, Floodlighting'i anlamak için, bu tür paylaşımların ardındaki niyetlerin çok yönlü olduğunu ve genellikle birinin acısını dindirmek, bir ilişkideki sadakati ve hoşgörüyü test etmek ve/veya yeni bir bağlantı kurmak gibi bir kombinasyonu içerdiğini görmek gerektiğini söylüyor; bu da 'birbirimizi sadece birkaç haftadır tanıyoruz ama bunu paylaşacağım ve artık en iyi arkadaş olacağız' anlamına geliyor.

“Ne yazık ki bunu yapan hepimiz için (ve kendimi de bu gruba dahil ediyorum), yanıt genellikle aradığımız şeyin tam tersi oluyor: İnsanlar geri çekiliyor ve kapanıyor, bu da utancımızı ve kopukluğumuzu daha da kötüleştiriyor. Kendi rahatsızlığınızı boşaltmak veya bir ilişkide bir hoşgörü barometresi olarak ("Bunu paylaşacağım ve etrafta kalıp kalmayacağını göreceğim") veya bir ilişkiyi ileri sarmak için kırılganlığı kullanamazsınız; bu sadece işbirliği yapmaz.” diyor Brené Brown.


Floodlighting nedir? Yeni flört trendi - 5

İlişkilerde duygusal açıklığa sahip olmak önemli olsa da, aşırı paylaşım gerçekten zararlı olabilir.

İstismar riski: Çok fazla şeyi çok erken paylaşmak sizi manipülasyona karşı savunmasız hale getirebilir.

Dengesiz dinamikler: Bir kişi aşırı paylaşım yaptığında, diğer kişinin paylaşmasına çok az yer kalır. Bu, bir kişiyi 'duygusal bakıcı' yapabilir ve ilişkinin dengesini bozabilir.


Floodlighting nedir? Yeni flört trendi - 6

Sahte yakınlık: Kişisel bilgileri çok erken paylaşmak, uzun vadede sürdürülebilir olmayan bir bağ yaratabilir. Bunun nedeni, flaş ışığının sizi ilişkiyi doğal seyrine saygı göstermeden aceleyle bitirmeye yönlendirmesidir.

Güvensizlik: Aşırı paylaşım genellikle reddedilme korkusundan ve kabul edilme ihtiyacından kaynaklanır. Her ikisi de sağlıklı bir ilişki için ideal değildir.

Bir adım geri çekilip, siz veya eşinizin spot ışığı altında olduğunuzu hissedip hissetmediğinizi analiz etmeniz en iyisidir. Oraya ulaşmadan önce bile travma boşaltmak gerçekten yeşil bayrak değildir. Özellikle aşırı paylaşım yapan sizseniz, birçok riske yol açabilir. İlişkinin doğal seyrini izlemesine ve gelişmesine izin verin. İlerlemenin en iyi yolu budur.

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