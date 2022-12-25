Flört ederken para konuları konuşulmalı mı?

Türkiye’de özellikle gençler arasında ekonomik krizin yarattığı stres ve endişe bir yandan artarken bir yandan da yüksek enflasyon yüzünden flört aşamasında kahve içmeye, yemek yemeye ya da sinemaya gitmenin maliyeti artıyor.

Bu yüzden flört etmek ayrıca strese yol açıyor.

BBC Türkçe'nin haberine göre klinik psikolog Ece Oral Albayrak, özellikle ekonomik krizin bu kadar derinden hissedildiği dönemlerde flört ettiğimiz kişinin gözünü boyamak için altından kalkamayacağımız masraflara girmemek gerektiğini söylüyor.

Albayrak’a göre açık olmak önemli, yoksa ileride daha çok zorlanabiliriz:

“Flört ederken sırf etkilemek için maddi durumumuzdan fazlasını ortaya koyuyorsak, olduğumuzdan farklı davranıyorsak, yapabileceğimizin ötesinde şeyler yapıyorsak, karşılayabileceğimizden fazla bir yere gidiyorsak, bu açılmaya sebep olacaktır.

“Bunu kamufle edebileceğimiz bir kısım da yoksa bu bir zaman sonra strese yol açacaktır. Karşındakinde de asıl durumu gördüğünde hayalkırıklığı ortaya çıkabilir.”