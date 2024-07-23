Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru
İlk kez flört etmeye başladığınızda, mutluluk ve heyecanla dolu olursunuz. Ancak zamanla bu durumdan sıkılabilirsiniz. Eğer bir flörte çıkmak artık size çekici gelmiyorsa, kendinize yeni bir ilişkide nasıl tekrar mutlu olabileceğinizi sormanın zamanı gelmiştir. İşte flörtü eğlenceli hale getirmek için sorabileceğiniz 5 soru...
YENİ BİRİYLE NASIL TANIŞACAĞIM?
Eğer yeni biriyle tanışmak için çevrimiçi uygulamaları kullanıyor fakat başarılı olamıyorsanız yeni bir yöntem deneyin. Örneğin sürekli gittiğiniz kafedeki insanlarla sohbet etmeye çalışabilirsiniz.