Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru

SADECE KENDİ İHTİYAÇLARIMA UYGUN ŞEKİLDE Mİ FLÖRT EDİYORUM?

Neden dışarıda flört ettiğinizi bilmek önemli olsa da kendinize sormanız gereken iyi bir soru şudur: "Bir ilişkide ne sunuyorum?" Eğer ihtiyaçlarınızı sadece yeni bir partnerle karşılamak istiyorsanız, o kişinin bu boşluğu doldurması pek mümkün değildir. Çünkü tek başına eksik ve mutsuz hissediyorsanız ilişkide başarılı olmak mümkün değildir.