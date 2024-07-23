Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru

İlk kez flört etmeye başladığınızda, mutluluk ve heyecanla dolu olursunuz. Ancak zamanla bu durumdan sıkılabilirsiniz. Eğer bir flörte çıkmak artık size çekici gelmiyorsa, kendinize yeni bir ilişkide nasıl tekrar mutlu olabileceğinizi sormanın zamanı gelmiştir. İşte flörtü eğlenceli hale getirmek için sorabileceğiniz 5 soru...

Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru - 1

YENİ BİRİYLE NASIL TANIŞACAĞIM?

Eğer yeni biriyle tanışmak için çevrimiçi uygulamaları kullanıyor fakat başarılı olamıyorsanız yeni bir yöntem deneyin. Örneğin sürekli gittiğiniz kafedeki insanlarla sohbet etmeye çalışabilirsiniz.

N-LIFE HABERLERİ

Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru - 2

SON İLİŞKİMDEN SONRA HIZLI MI İLERLİYORUM?

Birini tanımak ve güvenmek için zaman harcamaktansa sadece bir sonraki kişiyle ilgilenmek istiyorsanız flörtün önemli bir bölümünü kaçırıyorsunuz demektir. Ayrılıktan sonra iyileşmek için zaman ayırmak, ilişkiyi bitiren kişi siz olsanız bile, önemlidir. Kendinize vereceğiniz o süre zihninizin dinlenmesine yardımcı olacaktır.

Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru - 3

SADECE KENDİ İHTİYAÇLARIMA UYGUN ŞEKİLDE Mİ FLÖRT EDİYORUM?

Neden dışarıda flört ettiğinizi bilmek önemli olsa da kendinize sormanız gereken iyi bir soru şudur: "Bir ilişkide ne sunuyorum?" Eğer ihtiyaçlarınızı sadece yeni bir partnerle karşılamak istiyorsanız, o kişinin bu boşluğu doldurması pek mümkün değildir. Çünkü tek başına eksik ve mutsuz hissediyorsanız ilişkide başarılı olmak mümkün değildir.

Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru - 4

FLÖRTÜMÜ HAYATIMIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞIYOR MUYUM?

İlişkiler zaman ve çaba gerektirir, bu yüzden programınızda boş zamanınızın olduğu yere sıkıştırılamazlar. Bu yüzden flört ettiğiniz kişiyi hayatınızın bir parçası haline getirmek ve bunu hissettirmek ona değer verdiğinizi de gösterir.

Flört etmeyi eğlenceli hale getirmek için kendinize sorabileceğiniz 5 soru - 5

FLÖRTÜME ADİL BİR ŞANS VERİYOR MUYUM?

Aynı anda birden fazla kişiyle flört etmek sizi en iyi ihtimalle yorar. Eğer bu durum sizi zorluyorsa aynı anda yalnızca bir kişiyle konuşun veya görüşün. Sizi etkilemeleri ve ilginizi çeken  yeni şeyler öğrenmeleri için onlara gerçek bir şans verin.

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