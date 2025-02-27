Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor
Romantik bir ilişki içerisindeyken duygusal istismara maruz kaldığımızı anlamak güç olabilir. Birçok insan, uğradığı manevi şiddeti ilişki sona erdikten sonra fark eder. Duygusal şiddet bazen tatlı sözlerin arkasına saklanabilirken, bazen ise karşı tarafın sessizliğiyle ortaya çıkar. Uzmanlara göre, bir ilişkide kendinizi izole, güçsüz veya değersiz hissetmeye başladıysanız, duygusal şiddete uğruyor olma ihtimaliniz yüksek.
Birinin sizi kontrol etmek için sözlü ve şiddet içermeyen davranışlar içerisinde bulunması olarak tanımlanan duygusal şiddet, elbette yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değil. Yöneticileriniz, aile üyeleriniz ve arkadaşlarınız tarafından da psikolojik şiddete uğrama olasılığınız mevcut.