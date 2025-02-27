Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor

Romantik bir ilişki içerisindeyken duygusal istismara maruz kaldığımızı anlamak güç olabilir. Birçok insan, uğradığı manevi şiddeti ilişki sona erdikten sonra fark eder. Duygusal şiddet bazen tatlı sözlerin arkasına saklanabilirken, bazen ise karşı tarafın sessizliğiyle ortaya çıkar. Uzmanlara göre, bir ilişkide kendinizi izole, güçsüz veya değersiz hissetmeye başladıysanız, duygusal şiddete uğruyor olma ihtimaliniz yüksek.

Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor - 1

Birinin sizi kontrol etmek için sözlü ve şiddet içermeyen davranışlar içerisinde bulunması olarak tanımlanan duygusal şiddet, elbette yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değil. Yöneticileriniz, aile üyeleriniz ve arkadaşlarınız tarafından da psikolojik şiddete uğrama olasılığınız mevcut.

N-LIFE HABERLERİ

Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor - 2

PsycCentral uzmanları, duygusal istismarın aşağıdaki belirtilerle kendisini ele verebileceğini ifade ediyor:

  • Sizi küçük düşüren ve karakterinizi hedef alan şakalar
  • Ani ruh hali değişimleri
  • Ses yükseltme
  • Sosyal ortamda aşağılayıcı davranışlar
Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor - 3

  • Size ya da başkalarına zarar verme tehdidi
  • Aşırı kıskançlık, izole etme
  • İlişkiyi bitirme iması
  • Fiziksel ya da duygusal ihtiyaçların görmezden gelinmesi
Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor - 4

Duygusal istismarın etkileri, bireylerde farklı sonuçlar doğurabilir. Araştırmalar, çocukluk döneminde psikolojik şiddete maruz kalmanın; terk edilme korkusu, anksiyete, depresyon, ilişkilerde istikrarsızlık ve düşük öz saygı gibi ruh sağlığı sorunlarına neden olabileceğini ortaya koyuyor.

Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor - 5

Romantik ilişkilerde psikolojik taciz, özellikle gençler arasında yaygın bir durumdur. Araştırmalar, flört şiddetinin kabul edilebilir olduğunu düşünen gençlerin psikolojik taciz ve ruh sağlığı sorunları yaşama olasılıklarının daha yüksek olduğunu göstermektedir.

Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor - 6

Duygusal istismarın etkilerinin üstesinden gelmek kolay olmayabilir ancak zamanla başa çıkma yöntemleri geliştirebilir ve kendinize daha sağlam bir benlik duygusu kazandırabilirsiniz. Bu süreçte, profesyonel bir destek almanız, istismarın etkilerini daha hızlı atlatmanıza yardımcı olabilir.

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