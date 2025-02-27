Flört şiddetine uğradığınızı gösteren 8 işaret: Çoğu kurban fark edemiyor

Birinin sizi kontrol etmek için sözlü ve şiddet içermeyen davranışlar içerisinde bulunması olarak tanımlanan duygusal şiddet, elbette yalnızca romantik ilişkilerle sınırlı değil. Yöneticileriniz, aile üyeleriniz ve arkadaşlarınız tarafından da psikolojik şiddete uğrama olasılığınız mevcut.