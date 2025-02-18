Geçmiş travmalar ilişkinizi etkiliyor mu?

Birkaç ay boyunca bir, iki ve hatta daha sık bir araya geldiğinizde birini tanıdığınızı düşünebilirsiniz. Ancak, henüz onların en karanlık sırlarıyla, korkularıyla ve kendilerinin saklandığı anılarıyla karşılaşmamış olabilirsiniz. Birinin acımasız geçmişini bilseniz bile, kişi ne kadar empatik olursa olsun, bunun derinliğini gerçekten anlamak mümkün değildir.