Görünmez sicim teorisi nedir? Aşktan canı yananlar daha fazla inanıyor
Aşk hayatında yaşanan olumsuz deneyimler, zamanla gerçek sevgiyi bulma konusunda umutsuzluğa yol açabilir. Tam da bu noktada devreye 'görünmez sicim teorisi' girer. Bilimsel bir temele dayanmayan bu teori, bazı insanlar arasında güçlü ve görünmeyen bir bağ olduğunu öne sürer. Görünmez sicim teorisine inanan kişiler, hayattan gereken dersleri aldıkları noktada gerçek aşklarıyla tanışacaklarını düşünürler.
Psikoloji profesörü Wendy Walsh, bu teorinin "kader, maneviyat ve yazgı inançlarına dayandığını" belirtiyor. Walsh’a göre, görünmez sicim teorisini benimseyen insanlar, bir ruh eşinin varlığına inanıyor ve zamanı geldiğinde, Evren’in bu kişiyi onlara sunacağını düşünüyor.