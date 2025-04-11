Görünmez sicim teorisi nedir? Aşktan canı yananlar daha fazla inanıyor

Aşk hayatında yaşanan olumsuz deneyimler, zamanla gerçek sevgiyi bulma konusunda umutsuzluğa yol açabilir. Tam da bu noktada devreye 'görünmez sicim teorisi' girer. Bilimsel bir temele dayanmayan bu teori, bazı insanlar arasında güçlü ve görünmeyen bir bağ olduğunu öne sürer. Görünmez sicim teorisine inanan kişiler, hayattan gereken dersleri aldıkları noktada gerçek aşklarıyla tanışacaklarını düşünürler.

Görünmez sicim teorisi nedir? Aşktan canı yananlar daha fazla inanıyor - 1

Psikoloji profesörü Wendy Walsh, bu teorinin "kader, maneviyat ve yazgı inançlarına dayandığını" belirtiyor. Walsh’a göre, görünmez sicim teorisini benimseyen insanlar, bir ruh eşinin varlığına inanıyor ve zamanı geldiğinde, Evren’in bu kişiyi onlara sunacağını düşünüyor.

N-LIFE HABERLERİ

Görünmez sicim teorisi nedir? Aşktan canı yananlar daha fazla inanıyor - 2

Seksolog Suzannah Weiss, görünmez sicim teorisini "Sanki bir kişiyi diğerine bağlayan bir ip varmış gibi, böylece biri nereye giderse gitsin, diğeri de farkında olmadan onunla birlikte seyahat ediyormuş gibi bir bağlantı" sözleriyle açıklıyor.

Görünmez sicim teorisi nedir? Aşktan canı yananlar daha fazla inanıyor - 3

Çin mitolojisinde, bu düşünce kaderin kırmızı ipliği olarak bilinir. Efsanelerde, zaman ve mekan fark etmeksizin, iki kişi görünmeyen bir kırmızı ip aracılığıyla birbirine bağlanır. Bu ip, kalıcı sevgi ve kaderin sembolüdür. Çin kültüründe kırmızı renk, şansı ve refahı temsil eder. Görünmez sicim teorisi de bu anlamda, kaderdeki kişiyle buluşmanın her şekilde mümkün olduğunu söyler.

Weiss, bu durumu, ''Bazen insanlar ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, bir araya gelmeleri kaçınılmazdır. Bu kişilerin yıllar sonra bile yolları kesişebilir'' şeklinde yorumluyor.

Görünmez sicim teorisi nedir? Aşktan canı yananlar daha fazla inanıyor - 4

Görünmez sicim teorisinin, özellikle bekar kişilere umut aşıladığını belirten Psikoloji profesörü Wendy Walsh "Kötü bir buluşma ya da ayrılık sonrasında, ruh eşlerinin hala orada olduğunu bilmek, birçok kişi için rahatlatıcı olabilir'' ifadelerini kullandı.

DAHA FAZLA GÖSTER