Görünmez sicim teorisi nedir? Aşktan canı yananlar daha fazla inanıyor

Çin mitolojisinde, bu düşünce kaderin kırmızı ipliği olarak bilinir. Efsanelerde, zaman ve mekan fark etmeksizin, iki kişi görünmeyen bir kırmızı ip aracılığıyla birbirine bağlanır. Bu ip, kalıcı sevgi ve kaderin sembolüdür. Çin kültüründe kırmızı renk, şansı ve refahı temsil eder. Görünmez sicim teorisi de bu anlamda, kaderdeki kişiyle buluşmanın her şekilde mümkün olduğunu söyler.

Weiss, bu durumu, ''Bazen insanlar ne kadar çabalarlarsa çabalasınlar, bir araya gelmeleri kaçınılmazdır. Bu kişilerin yıllar sonra bile yolları kesişebilir'' şeklinde yorumluyor.