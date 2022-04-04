Hala bekar olmanızın muhtemel 8 nedeni

Çevrenizde yalnız olan ve bu durumdan mutlu olan ya da devamlı şikayet eden birçok kişi görmüşsünüzdür. Yaşadıkları kötü ilişkilerden sonra artık hayatlarına yeni birini almak istemezler, yalnız olmanın onlar için daha iyi olduğunu düşünürler. Ancak bazen de hayatlarındaki insanı istemeden kaybettiklerine üzülür ya da karşılarına istedikleri gibi biri çıkmadığı için yalnızlığı tercih ederler. Siz de bu kişilerden biriyseniz, öncelikle yalnızlığın korkutucu ve mutsuz edici olduğu düşüncesinden uzaklaşın. Çünkü bazı insanlar bekar olduğu için daha mutlu, başarılı ya da tam olarak istediği hayata sahip olabilir. Bu yüzden aşkta kendinizi başarısız hissetmeden önce, belki de güçlü bir seçim yaptığınızı düşünebilirsiniz.

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