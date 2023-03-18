Hangi burç, hangi burçla evlenebilir? Evlilikte ve ilişkide burç uyumu

İKİZLER - KOVA

İkizler çekicidir ve flört etmeyi sever, bu da evlenmek isteyenlerin partnerlerinde aradığı özelliklerden biri değildir. İkizler burcu ile hayat her ne kadar heyecan dolu olsa da ilişkinin ağırlığını sık sık hissetme eğilimindedirler. Neyse ki kova burçları, ikizler burçlarının özgürlüklerini kısıtlayacak türde bir kişiliğe sahip değildir. Bu ikilinin ilişkisi çok derin olmayabilir ama uzun vadelidir.