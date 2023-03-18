Hangi burç, hangi burçla evlenebilir? Evlilikte ve ilişkide burç uyumu

Koç burçlarının enerjisi yüksektir ve güçlü kişilikleri vardı. Koçlar sorumluluklarını ciddiye alır ve sorunlardan kaçınmaz. Evliliklerinde oldukça sorumluluk sahibi olan Koç burçları, Yay burçları ile uyum içindedir. Yay burçları da devamlı bir macera arayışındadır. Risk alır ve her şeyi deneyimlemek isterler.
Boğa burçları huzur ve düzeni sağlamak için elinden geleni yapar ve kurduğu ailenin mutluluğunu her şeyin önünde tutar. Fiziksel zevklerden hoşlanan ve eşinden ilgi bekleyen bir boğa burcunu yengeç burçları çok mutlu edecektir. Yengeç burçlarının nazik ve düşünceli tavırları, boğa burçlarının kendini savunmasız hissetmesine ama zamanda rahatlamasına yardımcı olacaktır.
İkizler çekicidir ve flört etmeyi sever, bu da evlenmek isteyenlerin partnerlerinde aradığı özelliklerden biri değildir. İkizler burcu ile hayat her ne kadar heyecan dolu olsa da ilişkinin ağırlığını sık sık hissetme eğilimindedirler. Neyse ki kova burçları, ikizler burçlarının özgürlüklerini kısıtlayacak türde bir kişiliğe sahip değildir. Bu ikilinin ilişkisi çok derin olmayabilir ama uzun vadelidir.
Yengeç için hayattaki en önemli şey ailedir. Yengeç burçları sadıktır ve uzun süreli ilişki arayışındadır. Bir yengeç burcu için akrep burçlarıyla anlaşmak güç olabilir. Duygularını yoğun yaşayan ve gizemli olmayı seven akrep burçları, yengecin özgüvensizliklerine iyi gelecek ve ona gereken ilgi ve güveni verecektir.
Aslan burçları girdikleri her ortamı neşelendirmeleri ve yüksek enerji yaymaları ile bilinirler. Onlar için ideal bir partner, nazik, saygılı ve sevgisini gösterebilen biri olmalıdır. Aslan gibi, teraziler de yüksek enerjisiyle başrolde olmayı sever. İkilinin bu yüksek enerjisi, mükemmel bir evliliği işaret edebilir.