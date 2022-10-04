Hangi burç hangi burçla uyumlu? Burçlara göre ilişki

Aşk bazen astrolojiyi bile ters düz eder.

Aşk kapıdan girdiğinde aklın pencereden kaçtığı söylenir. Evet, bu genelde böyledir. Çünkü duygusallaştığımız anda akıl ve mantık gerçekliğinden firar eder. Hangimiz aşka düştüğümüzde çok da akılcı davranabildik?

Aslında hayatın o sıkıcı rutininden bizi çıkaran ve ruha morfinini veren de bu durum değil midir? O nedenledir ki aşık olduğumuzda karşımızdakini çok özel ve biricik görüveririz ve muhteşem bir körleşme yaşarız.

İlişki yaşamak ve bunu sağlıklı bir biçimde götürebilmek ise aklın duygularla aynı ipte yürümesi gibidir. O nedenle aşk artık ilişkiye döndüğünde karşımızdaki insanın gerçeklerini görürüz ve fedakarlık dediğimiz unsurlar kendini gösterir.

Astroloji bu noktada duyguların ve aklın, zaman denilen çizgide matematiksel bir konumlanmasıdır. Aşağıda okuyacağınız uyum ve uyumsuzluk göstergeleri, iki ile ikinin dört ettiğini anlatacak kadar genel bir fikir verir. Yalnız bu fikir her ne kadar çok genel dursa da durumun temel dinamiğini çok iyi yansıtacağını da unutmamak gerekir.

Her kişinin doğum haritası tek ve çok özeldir. Özellikle aşk da ve ilişkilerde genelde eksik yanımıza yani gölge tarafımıza doğru çekiliriz. Bunu da haritamızdaki yerleşimden hesaplayarak elementlerin ve gezegenlerin konumlarından anlarız. Ve bu kişiye özel yapılan hesaplamada sentez ve gölge burcunuz ortaya çıkar, bu da bizi ihtiyaç duyduğunuz, kendinizi ona çekilirken bulduğunuz burca götürür ve aşk, ilişkiler konusunda çok daha güçlü bir denklem kurmaya başlayabiliriz bu sayede.

Fakat daha da detaylı, doğru yol çizgisini karşınızdaki kişinin doğum haritasıyla sizin haritanızın üst üste konulup yorumlanmasıyla bulabiliriz. Sinastri dediğimiz bu okuma şekli yüzyıllardır ilişkide, aşk da bize en güvenilir öngörüyü sağlamıştır. Buna rağmen astrologların “asla almaz” dediği sinastri okumalarının tam tersine pek de güzel giden ilişkiler, aşklar yok mudur? Kesinlikle vardır. İşte bu tip örnekler karşısında da aşk astrolojinin matematiğini alt üst edip geçer.

Yani işin gerçeği insan aşka ve beraberinde bir ilişkiye düştüğünde doğaüstü, mucizevi bir şey yaşar ve önünde hiçbir bilgiyi tam olarak tutmaz. İyi ki de tutmaz!

Hep aşk içinde, ilişkinizde sağlıklı kalmanızı dilerim. Aşk olsun ve daim olsun.

(MURAT İPEK / astroloji@muratipek.com)