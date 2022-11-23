Hangi burç nasıl bir partner ister? Burcunuza göre ruh eşiniz nasıl olmalı?

KOÇ

Oldukça maceracı ve heyecanlı bir kişiliğe sahipsiniz. Yavaşlamaya da çok niyetiniz olmadığı için size ayak uydurabilecek bir partnere ihtiyacınız var. Kendine güvenen ve risk almaya hazır biri sizinle benzer enerji seviyesine sahip olacaktır. Ayrıca, sizin ilişkideki özgür tavrınızı kısıtlamayacak birine ihtiyacınız var.